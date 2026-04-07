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POL-PPWP: Verkehrskontrollen zum Start der Tuning-Saison

POL-PPWP: Verkehrskontrollen zum Start der Tuning-Saison
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Westpfalz (ots)

Am vergangenen Karfreitag, unter Tuning-Enthusiasten auch "Car-Friday" genannt, überprüften Einsatzkräfte in der gesamten Westpfalz gezielt modifizierte Fahrzeuge auf deren Verkehrssicherheit. Besonders das Fahrverhalten der sogenannten Raser- und Poser-Szene rückte in den Fokus des Einsatzes.

Rund 150 Kraftwagen brummten durch die Kontrollen der Polizeidirektionen Pirmasens und Kaiserslautern. Etwas über ein Drittel der "Boliden" verfügte über keine gültige Betriebserlaubnis mehr. Dabei reichten die Änderungen von rein optischem Tuning, über Fahrwerksveränderungen, modifizierten Abgasanlagen bis hin zu leistungssteigernden Eingriffen.

Neben rund 80 Ordnungswidrigkeiten stellten die Einsatzkräfte auch sechs Straftaten fest. Darunter Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschungen und ein Kennzeichenmissbrauch.

Ein großes Augenmerk legten die Beamten auch auf das Fahrverhalten in der Szene. Rücksichtslose Manöver, illegale Rennen oder andere gefährliche Verhaltensweisen, die in Teilen der Community beobachtet werden, sollten durch die Kontrollen möglichst im Keim erstickt werden. Durch zivile Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung konnten rund 15 Temposünder und Raser gestoppt werden. Bei Spitzenwerten von 230 km/h bei erlaubten 100 km/h droht nun in zwei Fällen ein Fahrverbot.

Insgesamt ziehen die Einsatzkräfte ein positives Resümee. Der Leiter des Tuningexpertenteams René Schärer berichtet: "Bis auf vereinzelte Ausnahmen wurden die Kontrollen positiv aufgenommen. Verkehrssicherheit und passioniertes Tuning schließen sich nicht aus, solange die geltenden Regeln eingehalten werden. Ein respektvoller Umgang auf beiden Seiten macht Kontrollen angenehmer und unkomplizierter, da bleibt auch Zeit für einen kleinen, fachlichen Plausch."

Die Polizei wird die Szene weiterhin im Blick behalten und durch gezielte Kontrollen sowohl für Sicherheit als auch für Fairness im Straßenverkehr sorgen. Der Appell der Einsatzkräfte bleibt dabei klar: Wer sein Fahrzeug modifiziert, trägt Verantwortung - nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Wir zeigen "Rot für Raser, Poser und illegales Tuning!" |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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