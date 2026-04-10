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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Telekommunikation: Polizei kündigt Wartungsarbeiten an

Westpfalz (ots)

Am Montag (13. April) sind einige Dienststellen des Polizeipräsidiums telefonisch zeitweise nicht erreichbar. Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr kann es wegen Wartungsarbeiten zu Ausfällen der Amtsleitungen kommen. Der Notruf 110 funktioniert weiterhin.

Betroffen sind die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, die Polizeiinspektionen Kusel und Lauterecken, die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, die Dienststellen in Pirmasens und Enkenbach-Alsenborn, das Behördenhaus in der Kaiserslauterer Logenstraße, das Haus des Jugendrechts, die Zentrale Prävention (Beratungszentrum) sowie die Pressestelle. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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