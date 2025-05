Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radlader und Anhänger von Gelände entwendet

Euskirchen (ots)

Am Samstag, dem 24. Mai, verschafften sich Unbekannte zwischen 0.01 Uhr und 8.15 Uhr Zugang zu einem Gelände in der Kirschenallee in Euskirchen.

Bei dem Gelände handelt es sich um eine ehemalige Raketenstation.

Die Unbekannten beschädigten ein Vorhängeschloss am Haupteingangstor. Auf dem Gelände wurde ein Radlader kurzgeschlossen und unbefugt in Gebrauch genommen. An dem Radlader war ein Anhänger befestigt.

Nach der Tatentdeckung wurden der Radlader und der Anhänger vom Eigentümer auf einem Feldweg parallel zur Euenheimer Straße in Euskirchen aufgefunden.

Eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls von Kraftwagen wurde gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell