PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Frauen bei Verkehrsunfall in Erfurt verletzt

Erfurt (ots)

Drei 19-jährige Frauen wurden gestern Nachmittag (14.04.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Erfurter Brühlervorstadt verletzt. Eine Suzuki-Fahrerin war gegen 16:30 Uhr auf der Gothaer Straße stadtauswärts auf der rechten Fahrspur unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrerin auf Höhe des Messegeländes verbotenerweise zu wenden. Dabei übersah sie einen neben ihr auf der linken Spur fahrenden Ford. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Die Fahrerin des Suzuki und ihre Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Die beiden Frauen sowie die Ford-Fahrerin wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit einer Schadenshöhe von mehr als 32.000 Euro entstand an beiden Autos Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es kam zu Verkehrseinschränkungen über eine Dauer von etwa zwei Stunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 11:45

    LPI-EF: Fahrräder und weitere Gegenstände aus Garage und Keller gestohlen

    Sömmerda (ots) - Zu zwei Einbrüchen kam es in den vergangenen Tagen in Sömmerda. In der Vieselbacher Straße verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einer verschlossenen Garage und entwendeten daraus ein Tapezierbrett, einen Schlitten, ein Schlauchboot und einen Sonnenschirm im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. In der Kölledaer Straße ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:40

    LPI-EF: Zigarettenautomat in Buttstädt gesprengt - Zeugen gesucht

    Landkreis Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Dienstag (14.04.2026) kam es in Buttstädt zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 00:40 Uhr brachten mehrere Unbekannte in der Straße Safrangarten über den Ausgabeschacht ein bislang unbekanntes Sprengmittel in den Automaten ein. Durch die Detonation wurde der Automat erheblich beschädigt. Zudem wurde eine ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 10:30

    LPI-EF: Geldkassette nach Einbruch in Erfurter Café im Flussarm entdeckt

    Erfurt (ots) - Vergangenes Wochenende brachen Unbekannte in ein Café in der Erfurter Altstadt ein. Die Täter hebelten eine Tür des Lokals auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus dem Tresenbereich entwendeten sie anschließend eine Geldkassette mit Bargeld sowie ein hochwertiges Mobiltelefon im Wert von etwa 800 Euro. Montagmittag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren