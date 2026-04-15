Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Frauen bei Verkehrsunfall in Erfurt verletzt

Erfurt (ots)

Drei 19-jährige Frauen wurden gestern Nachmittag (14.04.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Erfurter Brühlervorstadt verletzt. Eine Suzuki-Fahrerin war gegen 16:30 Uhr auf der Gothaer Straße stadtauswärts auf der rechten Fahrspur unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrerin auf Höhe des Messegeländes verbotenerweise zu wenden. Dabei übersah sie einen neben ihr auf der linken Spur fahrenden Ford. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Die Fahrerin des Suzuki und ihre Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Die beiden Frauen sowie die Ford-Fahrerin wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit einer Schadenshöhe von mehr als 32.000 Euro entstand an beiden Autos Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es kam zu Verkehrseinschränkungen über eine Dauer von etwa zwei Stunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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