PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Kleinkraftrad nach Diebstahlsversuch entdeckt

Erfurt (ots)

Dienstagabend (14.04.2026) versuchten zwei polizeibekannte Männer in Erfurt ein Kleinkraftrad zu stehlen. Gegen 19:40 Uhr manipulierten die 31 und 32 Jahre alten Täter am Hermannsplatz an dem Moped und versuchten es zu stehlen. Dabei beschädigten sie die Frontverkleidung und das Lenkerschloss. Ein Zeuge beobachtete die Tat und filmte die beiden Diebe. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der 31-Jährige zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 32-Jährige noch in Tatortnähe festgestellt werden. Zudem entdeckten die Polizisten in unmittelbarer Nähe ein Peugeot Kleinkraftrad, das zwischen Montag und Dienstag in der Klausenerstraße gestohlen worden war. An diesem Moped waren ebenfalls das Lenkerschloss beschädigt und die Farbe verändert worden. Der geflüchtete 31-Jährige konnte anhand der Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Wenig später wurde er im Bereich der Vilniuspassage erneut gesehen, entzog sich jedoch abermals dem Zugriff der Polizei. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung ermittelt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 08:25

    LPI-EF: Jugendlicher unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

    Erfurt (ots) - Polizisten wurden in der Nacht zu Mittwoch (15.04.2026) in der Erfurter Windthorststraße auf einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle reagierte bei dem Jugendlichen ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis. Für den 17-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste sich auf einer Dienststelle ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 07:14

    LPI-EF: Wildunfall im Erfurter Umland

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (14.04.2026) kam es im Erfurter Umland zu einem Wildunfall. Eine Skoda-Fahrerin war gegen 21:00 Uhr zwischen Bischleben und Hochheim unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die 65-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Der Skoda blieb fahrbereit und die Fahrerin glücklicherweise ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 07:13

    LPI-EF: Drei Frauen bei Verkehrsunfall in Erfurt verletzt

    Erfurt (ots) - Drei 19-jährige Frauen wurden gestern Nachmittag (14.04.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Erfurter Brühlervorstadt verletzt. Eine Suzuki-Fahrerin war gegen 16:30 Uhr auf der Gothaer Straße stadtauswärts auf der rechten Fahrspur unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrerin auf Höhe des Messegeländes verbotenerweise zu wenden. Dabei übersah sie einen neben ihr auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren