Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Kleinkraftrad nach Diebstahlsversuch entdeckt

Erfurt (ots)

Dienstagabend (14.04.2026) versuchten zwei polizeibekannte Männer in Erfurt ein Kleinkraftrad zu stehlen. Gegen 19:40 Uhr manipulierten die 31 und 32 Jahre alten Täter am Hermannsplatz an dem Moped und versuchten es zu stehlen. Dabei beschädigten sie die Frontverkleidung und das Lenkerschloss. Ein Zeuge beobachtete die Tat und filmte die beiden Diebe. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der 31-Jährige zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 32-Jährige noch in Tatortnähe festgestellt werden. Zudem entdeckten die Polizisten in unmittelbarer Nähe ein Peugeot Kleinkraftrad, das zwischen Montag und Dienstag in der Klausenerstraße gestohlen worden war. An diesem Moped waren ebenfalls das Lenkerschloss beschädigt und die Farbe verändert worden. Der geflüchtete 31-Jährige konnte anhand der Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Wenig später wurde er im Bereich der Vilniuspassage erneut gesehen, entzog sich jedoch abermals dem Zugriff der Polizei. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung ermittelt. (DS)

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