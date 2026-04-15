Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti an Backverkaufsstand in Sömmerda geschmiert

Sömmerda (ots)

Unbekannte beschmierten bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Backverkaufsstand in der Bahnhofstraße in Sömmerda mit Graffiti. Mit weißer Sprühfarbe brachten sie auf der Rückseite des Standes einen großflächigen Schriftzug sowie auf der Verkaufsklappe einen weiteren, bislang nicht eindeutig lesbaren Schriftzug, auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Aufgrund des Inhalts eines Schriftzuges geht die Polizei derzeit von einer politischen Tatmotivation aus. Es wurden Spuren gesichert und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (DS)

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