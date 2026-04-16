LPI-EF: E-Bike aus Gemeinschaftskeller gestohlen

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen haben sich Diebe mit einem Spezialfahrzeug im Erfurter Umland auf einer Ackerfläche bereichert. Im Tatzeitraum von Montag bis Mittwoch begaben sich die Unbekannten zu dem Flurstück in Vieselbach und stahlen Baumaterialien im Wert von etwa 6.000 Euro. Abgesehen hatten sie es dabei auf Kunststoff- und Stahlplatten, welche sie vermutlich mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert ...

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