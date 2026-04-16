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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike aus Gemeinschaftskeller gestohlen

Erfurt (ots)

Wie der Polizei am Mittwoch (15.04.2026) mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte aus einem Gemeinschaftskeller ein hochwertiges E-Bike. Die Täter brachen dazu in ein eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Katzenberg ein. Anschließend entwendeten sie das mit einem Fahrradschloss gesicherte E-Bike Cube im Wert von über 6.400 Euro. Das Fahrrad wurde zur Fahndung ausgeschrieben und eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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