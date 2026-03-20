Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Verdacht der Gewässerverunreinigung im Stadthafen Rostock (Warnow) - Einsatz der Wasserschutzpolizei und der Berufsfeuerwehr Rostock

Rostock (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:00 Uhr, stellten Polizeibeamte der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock eine Verunreinigung der Warnow in der Nähe des Museumshafens Rostock fest. Auf der Wasseroberfläche befand sich eine bunt schillernde Substanz. Die Ausdehnung betrug ca. 400 Meter x 10 Meter. Da eine nachteilige Beeinflussung des Wassers der Warnow nicht auszuschließen war, wurde die Berufsfeuerwehr Rostock sofort informiert. Diese brachte mittels Einsatzboot zwei Absorber aus, um eine weitere Ausbreitung der noch unbekannten Substanz zu verhindern. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt sowie das Hafenamt Rostock wurden ebenfalls informiert und erschienen vor Ort. Nach genauer Prüfung und Einschätzung aller beteiligten fachkundigen Behörden kann derzeit von einer natürlichen Ursache ausgegangen werden. Dank des umgehenden gemeinsamen Einsatz aller Fachbehörden gab es somit schnell Entwarnung.

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