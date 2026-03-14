Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Brand zerstört Segelyacht in Rostock

Rostock (ots)

An der Steganlage in Rostock-Langenort kam es gegen 16:35 Uhr zum Brand einer ca. 15-Meter Segelyacht. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Schiffsrumpf. Trotz zügig eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die Berufsfeuerwehr Rostock, konnte ein Ausbrennen der Segelyacht nicht verhindert werden. Eine weitere Yacht in der unmittelbaren Umgebung wurde durch die Feuerwehr aus der Gefahrenzone geschleppt. Das gelöschte Fahrzeug blieb schwimmfähig und wurde vorsorglich mit Ölsperren gesichert. Bisher sind keine Betriebsstoffe in die Unterwarnow ausgetreten. Der Brandort wird nun kriminaltechnisch Untersucht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht benannt werden, da Fahrzeugalter und Zustand eine Schätzung erschweren. Die Yacht liegt bereits einige Jahre ungenutzt an der Steganlage in Rostock-Langenort.

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