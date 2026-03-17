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Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Entwendung von Rettungsringen von den Hafenanlagen in Sassnitz und Wesenberg +++ Rettungsringe sind keine Mitbringsel, sondern Lebensretter +++

LWSPA M-V: Entwendung von Rettungsringen von den Hafenanlagen in Sassnitz und Wesenberg +++ Rettungsringe sind keine Mitbringsel, sondern Lebensretter +++
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Sassnitz (ots)

Am 16.03.2026 stellten Polizeibeamte der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Sassnitz gegen 21:00 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit fest, dass der Rettungsring von der Ostmole des Sassnitzer Hafens durch unbekannte Tatverdächtige entwendet worden war. Bereits am 13.03.2026 entwendeten derzeit noch unbekannte Täter einen Rettungsring von der Steganlage des Stadthafens in Wesenberg (Woblitzsee). In beiden Fällen sind Strafanzeigen gem. § 145 StGB (Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln) und wegen Diebstahl aufgenommen worden. Hinweise zu beiden Straftaten nehmen die zuständigen Wasserschutzpolizeiinspektionen (WSPI Sassnitz 038392-308-0/WSPI Waren 03991-7473-0), jede Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ entgegen.

Rettungsringe retten Leben. Die offiziell an Molen und in Hafenbereichen angebrachten Rettungsmittel sind Eigentum der Hafenbetreiber bzw. Kommunen und keine privaten Deko-Gegenstände. Die Entfernung dieser Rettungsringe ist kein Kavaliersdelikt, sondern hat strafrechtliche Konsequenzen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Polizeihauptkommissarin
Petra Kieckhöfer
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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