Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Das Auto ist kein Tresor

Erfurt (ots)

Gestern Abend (15.04.2026) hatten es Diebe auf ein Auto in Erfurt abgesehen. Die Unbekannten beschädigten die Seitenscheibe eines am Juri-Gagarin-Ring geparkten Mercedes-Benz. Im Anschluss stahlen sie aus dem Fahrzeug eine Geldbörse samt Dokumenten und etwa 50 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Beamten sicherte Spuren am Tatort und leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Die Polizei warnt: Das Auto ist kein Tresor. Lassen Sie Wertgegenstände, Dokumente oder technische Geräte zurück, auch nicht für kurze Zeit. Schon vermeintlich unbedeutende Gegenstände könnten Täter anlocken. Beachten Sie außerdem, dass Diebe häufig nur wenige Sekunden benötigen, um in ein Auto einzudringen und Beute zu machen. Nehmen Sie Ihre Wertsachen daher immer mit und verwahren Sie diese sicher. (SO)

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