Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand einer Waldfläche: Polizeihubschrauber im Einsatz

Seligenstadt (ots)

(lei) Eine zunächst nicht lokalisierbare Rauchsäule hat am frühen Mittwochabend einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Gegen 18.45 Uhr war der Rauch am Rand des Stadtteils Froschhausen gemeldet worden - sichtbar auch von der Autobahn 3 aus.

Zur Klärung der Lage stieg ein Polizeihubschrauber auf. Aus der Luft gelang es den Einsatzkräften, den Brandherd rasch zu orten und die bereits alarmierte Feuerwehr gezielt zur Einsatzstelle zu führen. Das Feuer war in einer Waldschneise "Am Sandborn" aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Nach Angaben der Einsatzkräfte stand eine Fläche von etwa 60 mal 100 Metern in Flammen, die zeitweise bis zu zwei Meter hoch schlugen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich mit Unterstützung weiterer Kräfte vollständig löschen. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

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