Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Leichtkraftrad stieß mit Pkw zusammen: 17-Jähriger verletzt; Beim Einparken gegen Mauer gefahren: Polizei sucht Zeugen der Kollision; Terrassentür hielt Einbruchsversuch stand und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Leichtkraftrad stieß mit Pkw zusammen: 17-Jähriger verletzt - Nidderau

(me) Die Beamten der Polizeistation in Langenselbold suchen nach Zeugen eines Zusammenstoßes vom frühen Dienstagabend, bei dem ein 17-jähriger Kradfahrer verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der junge Mann gegen 18.15 Uhr auf der Straße "Am Nidderfeld" (140er-Hausnummern) hinter einem Renault her. Im weiteren Verlauf stießen der Biker und die Clio-Lenkerin zusammen. Offenbar wollte die Autofahrerin nach links in eine Parklücke abbiegen, während der Zweiradfahrer den Wagen überholen wollte. Durch die Kollision stürzte der Teenager und verletzte sich. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Station unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Zeugensuche nach versuchtem Kraftrad-Diebstahl - Ronneburg

(fg) Unbekannte beabsichtigten zwischen Montagnachmittag, 13 Uhr und Dienstag, 18 Uhr, ein in der Ronneburgstraße (einstellige Hausnummern) geparktes Kraftrad zu stehlen. Nach bisherigen Erkenntnissen schoben die Täter das Zweirad hierzu auf einen etwa 300 Meter entfernten Feldweg. Sie durchtrennten diverse Kabel, vermutlich um das Gefährt kurzzuschließen, was jedoch misslang. Aufgrund dessen ließen sie das beschädigte Krad zurück. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Nach Zusammenstoß mit Leitplanke: Autobahn kurzzeitig gesperrt - Autobahn 66 / Langenselbold

(me) Am Mittwochmorgen mussten Beamte der Polizeiautobahnstation Südosthessen die Autobahn 66 zwischen dem "Langenselbolder Dreieck" und der Anschlussstelle Langenselbold kurzzeitig sperren. Grund hierfür war die Kollision eines Sprinters mit einer Schutzplanke im dortigen Bereich. Gegen 4.50 Uhr sei die 38-jährige Fahrerin mit dem Ford Transit in Richtung Fulda unterwegs gewesen und habe im Bereich einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren. In der Folge kam es zu dem Zusammenstoß mit der Leitplanke, bei dem sich die Lenkerin leicht verletzte. Da der Transporter nicht mehr fahrbereit war und die Dame zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wurde die Fahrbahn zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte telefonisch unter der 06181 9010-0.

4. Beim Einparken gegen Mauer gefahren: Polizei sucht Zeugen der Kollision - Langenselbold

(me) Eine ältere Dame soll am Montagmittag mit ihrem grauen Wagen gegen eine Mauer gefahren sein und sich hiernach von der Unfallstelle entfernt haben, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr soll es zu dem Zusammenstoß in der Robert-Koch-Straße (einstellige Hausnummern) gekommen sein. Offenbar stieß die grauhaarige ältere Dame beim Einparken mit ihrem Audi TT mit MKK-Kennzeichenschildern gegen das Mauerwerk und richtete an diesem einen Schaden an. Im Anschluss daran soll die Verursacherin mit ihrem Wagen davongefahren sein, ohne den Schaden gemeldet zu haben. Zeugen der Kollision setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeistation in Langenselbold (06183 91155-0) in Verbindung.

5. Lieferwagen bog ab und Radfahrer stürzte: Wer hat etwas beobachtet? - Hasselroth

(me) Um einen Zusammenstoß mit einem abbiegenden Transporter zu verhindern, bremste ein Radfahrer am Mittwochmorgen, stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr der Radfahrer gegen 7.45 Uhr auf einem Radweg im Bereich Bahnhofstraße / Industriestraße. Zu diesem Zeitpunkt bog ein augenscheinlich weißer Lieferwagen über den Radweg hinweg ab, ohne auf den Mann zu achten. Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern verlangsamte der Radfahrer abrupt seine Fahrt, fiel in der Folge auf den Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Da der Autofahrer nicht anhielt, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699.

6. Terrassentür hielt Einbruchsversuch stand: Hinweise erbeten - Gelnhausen

(cb) Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Heinrich-Mahla-Straße (40er-Hausnummern) hielt einem Einbruchsversuch stand. Die Unbekannten versuchten, diese zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr, aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zur entstandenen Sachschadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den bis dato Unbekannten geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Beamten des Einbruchskommissariats.

Offenbach, 15.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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