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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfall beim Ausparken: Seniorin verletzt - drei beschädigte Fahrzeuge

Heusenstamm (ots)

(lei) Ein Ausparkmanöver führte am Dienstagnachmittag zu einer verletzten Seniorin und drei lädierten Autos in der Schönbornstraße. Gegen 16.25 Uhr wollte dort eine 89-Jährige mit ihrer A-Klasse ausparken. Dabei touchierte sie jedoch eine ebenfalls 89-Jährige, die sich unmittelbar an dem Mercedes aufhielt und stieß dann mit einem davor geparkten Golf zusammen, der wiederum auf einen davor stehenden Astra aufgeschoben wurde. Die 89-jährige Fußgängerin wurde verletzt und an allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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