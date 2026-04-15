Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfall beim Ausparken: Seniorin verletzt - drei beschädigte Fahrzeuge

Heusenstamm (ots)

(lei) Ein Ausparkmanöver führte am Dienstagnachmittag zu einer verletzten Seniorin und drei lädierten Autos in der Schönbornstraße. Gegen 16.25 Uhr wollte dort eine 89-Jährige mit ihrer A-Klasse ausparken. Dabei touchierte sie jedoch eine ebenfalls 89-Jährige, die sich unmittelbar an dem Mercedes aufhielt und stieß dann mit einem davor geparkten Golf zusammen, der wiederum auf einen davor stehenden Astra aufgeschoben wurde. Die 89-jährige Fußgängerin wurde verletzt und an allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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