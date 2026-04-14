Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Grabschalen gestohlen: Polizei bittet um Hinweise; Zeugensuche nach Gaststätteneinbruch; Einbrecher setzten Wohnung unter Wasser: Zeugen gesucht; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Grabschalen gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - Hanau

(me) Wer hat die Grabschalen gestohlen? Das fragen sich aktuell die Polizeibeamten aus Hanau und suchen nach Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitag (3. April), 12 Uhr und Montag (13. April), 12 Uhr, etwas Verdächtiges auf dem Friedhof in der Hermann-Ehlers-Straße beobachtet haben. In dieser Zeit entfernte der Unbekannte zwei Grabschalen von einem der dortigen Gräber. Neben dem Wert der Dekoration in Höhe von etwa 1.000 Euro richtete der Übeltäter auch einen Schaden von mehreren hundert Euro an der Ruhestätte an. Hinweisgeber nehmen bitte Kontakt mit der Wache des Polizeireviers (06181 100-120) auf.

2. Zeugensuche nach Gaststätteneinbruch - Maintal

(cb) Nachdem Einbrecher in eine Gaststätte in der Uferstraße eingebrochen und aus dieser einen tragbaren Tresor sowie eine Geldkassette gestohlen haben, suchen die Ermittler der Kripo Zeugen der Tat. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schoben die Unbekannten den Rollladen nach oben und konnten anschließend in die Räumlichkeiten der Gaststätte einsteigen. Im Anschluss nahmen sie den Geldschrank und die Kassette mitsamt 700 Euro mit sich. Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch, (8. April), 18 Uhr und Montag, (13. April), 9.30 Uhr. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Einbrecher setzten Wohnung unter Wasser: Zeugen gesucht! - Bruchköbel

(cb) Einbrecher flüchteten mit Kupferkabeln, Kabeln, Steckdosen und Schaltern im Wert von etwa 4.000 Euro, nachdem sie am Dienstag in eine Wohnung im Fritz-Schubert-Ring (20er-Hausnummern) eingedrungen waren. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich kurz vor 3 Uhr Zutritt in den Neubau und brachen anschließend eine Tür zu einer fast fertig gestellten Wohnung auf. In dieser durchtrennten sie sämtliche elektrische Leitungen und montierten die Steckdosen sowie Schalter ab. Zudem entfernten sie die bereits verbauten Kupferkabel und Stromleitungen. Im Anschluss haben die Unbekannten, so die Vermutung der Ermittler dann die Wasserhähne, deren Abflüsse noch nicht angeschlossen waren, aufgedreht und die Wohnung so unter Wasser gesetzt. Da das Wasser auch die darunterliegende Wohnung in Mitleidenschaft zog, wird der Gesamtschaden auf 10.000 geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

4. Aluminiumkabel geklaut: Hinweise erbeten - Gründau

(cb) Eine Rolle Aluminiumkabel klauten bis dato Unbekannte am Sonntagabend von einer Baustelle in der Hainstraße. Die Langfinger begaben sich gegen 22 Uhr auf das Areal zu einem dortigen Container und klauten die Rolle. Wie sie das mehrere hundert Kilo schwere Leichtmetall im Wert von knapp 750 Euro abtransportierten, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

5. Reifen von LKW geriet in Brand: Autobahn kurzzeitig voll gesperrt - Autobahn 66 / Schlüchtern

(fg) Am Dienstagmorgen geriet der vordere linke Reifen eines Lastkraftwagens gegen 9.20 Uhr auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Süd und Steinau an der Straße in Fahrtrichtung Frankfurt am Main aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der LKW-Lenker habe dies wohl erkannt, sein Gefährt auf den Standstreifen gelotst und einen Löschversuch gestartet. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schließlich vollends unter Kontrolle bringen, sodass die kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden konnte. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Offenbach, 14.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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