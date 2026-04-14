Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Roadpol Speed": Polizei intensiviert Geschwindigkeitskontrollen - Speedmarathon am Mittwoch

Offenbach / Hanau (ots)

Im Rahmen der europaweiten Aktionswoche "Roadpol Speed" führt die Polizei aktuell verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem morgigen Mittwoch (15. April), an dem der sogenannte "Speedmarathon" stattfindet. Bereits am gestrigen Montag waren Einsatzkräfte im Bereich Offenbach und Hanau verstärkt im Einsatz und stellten zahlreiche Verstöße fest.

In Offenbach kontrollierten Beamtinnen und Beamte zwischen 7 und 15 Uhr an mehreren Messstellen insgesamt 160 Fahrzeuge. Dabei wurden 52 Geschwindigkeitsverstöße sowie eine weitere Ordnungswidrigkeit festgestellt. Die meisten Verstöße registrierten die Einsatzkräfte in der Ulmenstraße (34), gefolgt vom Gravenbruchweg (14) und der Mühlheimer Straße (4). Kontrolliert wurden gezielt Verkehrsteilnehmer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 10 km/h überschritten hatten. Der Spitzenwert lag bei 22 km/h über dem erlaubten Limit.

In Hanau führten Einsatzkräfte ab 10 Uhr im Bereich Alter Rückinger Weg / Ernst-Barthel-Straße Kontrollen durch. Insgesamt wurden 76 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Großteil der Verwarnungen wurde noch vor Ort beglichen. Zudem fertigten die Beamten 17 Datenermittlungsbelege. Die kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigten sich überwiegend einsichtig und wurden gezielt für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit sensibilisiert. Auch Anwohner bewerteten die Maßnahmen durchweg positiv.

Eine weitere Kontrollstelle wurde in der Nacht zum Dienstag in der Mühlheimer Straße in Offenbach eingerichtet. Dort wurden insgesamt 60 Fahrzeuge gemessen, wobei 16 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt und geahndet wurden. Der höchste gemessene Wert lag bei einer vorwerfbaren Geschwindigkeitsüberschreitung von 30 km/h. Darüber hinaus fertigten die Einsatzkräfte zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Anzeige wegen einer folgenlosen Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Mit Blick auf den bevorstehenden Speedmarathon appelliert die Polizei eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: Halten Sie sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen und passen Sie Ihre Fahrweise den Verkehrs- und Witterungsbedingungen an. Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen und gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das anderer. Planen Sie ausreichend Zeit für Ihre Wege ein und vermeiden Sie riskante Fahrmanöver. Jeder kann durch verantwortungsbewusstes Verhalten dazu beitragen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

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