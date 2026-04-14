Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verkehrsunfall auf Kundenparkplatz: Insgesamt fünf beschädigte Autos und mittlerweile sechs Verletzte - Offenbach

Offenbach (ots)

(lei) Nach dem folgenreichen Verkehrsunfall auf einem Kundenparkplatz im Odenwaldring am vergangenen Mittwochmittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6251658 - Meldung Nr. 1) liegen der Polizei nun weitere Informationen vor. Nach aktuellem Stand waren bei dem Geschehen insgesamt fünf Fahrzeuge involviert und von zunächst drei Personen steht nunmehr die doppelte Anzahl an Verletzten zu Buche - zwei davon sogar schwer. Zum Gesamtschaden können die Beamten mittlerweile auch konkrete Angaben machen: 65.000 Euro lautet die vorläufige Schätzung.

Anhand der bisherigen Ermittlungen in der Sache, die nun unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 63-jährigen, mutmaßlichen Verursacher laufen, rekonstruierten die Ordnungshüter inzwischen eine Art Kettenreaktion, was den Hergang betrifft.

Demnach soll der Mann beim Rückwärtsfahren zunächst zwei Fußgänger erfasst haben - eine 54-Jährige, die schwer verletzt wurde und ein 41 Jahre alter Mann, der leichte Blessuren erlitt - ehe er gegen ein geparktes Auto stieß und einen weiteren Passanten (43 Jahre, leicht verletzt) anfuhr. Als der 63-Jährige gegen einen zweiten PKW krachte, wurde dieser gegen einen dritten Wagen geschleudert. Mit einem 58 Jahre alten Passanten, der dort zu Fuß unterwegs war, soll er ebenfalls kollidiert sein. Dieser soll sogar kurz mitgeschleift und überrollt worden sein. Er und die 54-Jährige kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Schließlich soll der 63-Jährige noch gegen einen vierten Wagen gestoßen sein. Dessen beide Insassen, zwei Frauen im Alter von 49 und 50 Jahren, erlitten dabei ebenfalls leichte Verletzungen. Der genannte 41-Jährige trug zudem einen Farbeimer, der bei dem Anstoß gegen ein weiteres Auto geschleudert wurde.

Neben den Fahrzeugen entstand auch Sachschaden an einem nahezu vollständig zerstörten Einkaufswagen-Unterstand sowie an einem Zaun und einem angrenzenden Grünstreifen. Die vorläufige Folge für den 63-Jährigen war die Beschlagnahme seines Führerscheins.

Zurückzuführen sein dürfte der Kontrollverlust über seinen Volvo wohl auf den Umstand, dass er den Wagen offenbar nicht auf gewöhnliche Weise gesteuert, sondern dabei auf der Mittelkonsole gesessen und mithin nur ein Bein zur Betätigung von Gas- und Bremspedal genutzt haben soll.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen und bittet unter der 069 8098-5100 um ergänzende Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell