POL-OF: Kurzzeitige Vollsperrung nach Zusammenstoß zweier Fahrzeuge
Bad Orb / Autobahn 66 (ots)
(me) Nach dem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Toyota am Montagmittag war die Autobahn 66 im Bereich der Anschlussstellen Bad Orb und Gelnhausen für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Nach den bisherigen Erkenntnissen kollidierten die zwei Wagen, die in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs waren, mutmaßlich aufgrund eines Fahrspurwechsels gegen 13:20 Uhr. Durch den Aufprall wurde der Lenker des BMW leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten die Unfallstelle mittels Abschlepper verlassen. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0).
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