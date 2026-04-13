Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht; Einbrecher flohen mit Schmuck und Besteck; Falsche Dienstleister ergaunerten sich Schmuck und andere Wertgegenstände und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher flohen mit Schmuck und Besteck - Offenbach

(cb) Schmuck, Besteck sowie einen Laptop im Gesamtwert von knapp 8.000 Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem diese in ein Haus in der Körnerstraße (50er-Hausnummern) eingestiegen waren. Zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 14.20 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über das Kellergeschoss Zutritt in das Innere des Hauses, um dieses nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von etwa 200 Euro an. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

2. Werkzeuge aus Citroen gestohlen - Offenbach

(cb) Aus einem Citroen Jumper, der am Fahrbahnrand der Bettinastraße (90er-Hausnummern) abgestellt war, klauten bis dato Unbekannte verschiedene Werkzeuge und Baumaschinen im Gesamtwert von schätzungsweise 1.500 Euro. Die Täter manipulierten am Türschloss des weißen Kastenwagens mit OF-Kennzeichen, um diesen zu öffnen. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von etwa 100 Euro an. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, zwischen 2.40 Uhr und 4 Uhr. Zeugen der Tat setzen sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Ermittlern des Fachkommissariats in Verbindung.

3. Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Offenbach

(me) Die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen suchen nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zugetragen hat. Gegen 22.55 Uhr soll es im Kreuzungsbereich Odenwaldring / Richard-Wagner-Straße zu einem Auffahrunfall gekommen sein, bei dem ein 20 bis 25 Jahre alter Mann, der als schlank beschrieben werden kann und dunkle sowie lockige Haare hatte, mit einem Opel Corsa mit OF-Kennzeichenschildern auf seinen Vordermann auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Lenker des weißen Citroens. An seinem Wagen entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Da der junge Opel-Lenker nach dem Zusammenstoß davonfuhr, wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch über die Hotline 069 8098-5699 bei den Ermittlern in Offenbach.

4. Transporter gewaltsam geöffnet und Werkzeuge geklaut - Offenbach

(me) In der Zeit zwischen Donnerstag (2. April), 14 Uhr und Samstag (11. April), 19.45 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam einen roten Transporter mit OD-Kennzeichenschildern und klauten dessen Inhalt. Mit einem Werkzeug zerschnitten die Gauner einen Teil der Schiebetür des in der Richard-Wagner-Straße (60er-Hausnummern) abgestellten Sprinters und öffneten diesen so. Im weiteren Verlauf packten die Langfinger das darin gelagerte Werkzeug ein und verschwanden mit diesem. Bei der Beute im Wert von mehreren tausend Euro handelt es sich unter anderem um eine Bohrmaschine, einen Staubsauger und einen Laser. Zeugenhinweise werden über die Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

5. Fußgänger nach Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt - Offenbach

(me) Im Verlauf des Donnerstagabends soll es im Bereich der "Große Marktstraße" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem unbekannten Radfahrer gekommen sein. Der Biker soll die Straße mit einem roten Elektrofahrrad befahren haben und hierbei mit seinem Rucksack gegen den Passanten gestoßen sein, der hierdurch stürzte. Eine in der Hand gehaltene Glasflasche zerbrach und verletzte den 37-Jährigen leicht. Der etwa 35 Jahre alte Zweiradfahrer sei nach dem Kontakt, der zwischen 18 Uhr und 22 Uhr stattgefunden haben soll, weitergefahren, weshalb die Ermittler aus Offenbach nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermitteln und nach Zeugen suchen. Diese nehmen bitte über die 069 8098-5699 Kontakt zu den Beamten auf.

6. Einbruch in Lagercontainer: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(cb) Unbekannte drangen zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 6.50 Uhr, in mehrere Lagercontainer ein, die auf einem Gelände in der Siemensstraße (einstellige Hausnummern) stehen. Hierzu beschädigten die Einbrecher mehrere Fenster der Container und richteten hierbei einen Sachschaden von circa 500 Euro an. Im Anschluss klauten sie aus diesen sämtliche Baumaschinen, Werkzeuge, Mess- und Ladegeräte im Gesamtwert von schätzungsweise 24.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo in Offenbach.

7. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Obertshausen

(fg) Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Franz-Lizst-Straße (einstellige Hausnummern) eingebrochen und entwendeten Schmuck, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen hat. Die Täter hebelten zwischen Freitagvormittag, 11.30 Uhr und Samstag, 17 Uhr, die Terrassentür des Wohnhauses auf und verschafften sich hierdurch Zutritt. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten diverse Schränke. Mit der Beute, nach bisherigem Kenntnisstand nahmen sie mehrere Schmuckstücke an sich, flohen sie über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

8. Mehrere Kellerfenster beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Dreieich

(me) Durch einen Unbekannten wurden im Verlauf des Sonntagmorgens die Kellerfenster von mehreren Mehrfamilienhäusern in der Hainer Chaussee (80er-Hausnummern) beschädigt. Bislang haben die Ordnungshüter aus Langen Kenntnis von drei Fällen aus dem dortigen Bereich. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden die jeweiligen Fenster in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr offenbar jeweils mit einfacher körperlicher Gewalt beschädigt, mutmaßlich um hierdurch in die Räumlichkeiten zu gelangen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es dem Übeltäter nicht gelang, in das Innere vorzudringen. Der Schaden an den Wohnhäusern wird auf circa 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei aus Offenbach nimmt Hinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

9. Über Fenster in Bäckerei eingebrochen und Bargeld gestohlen - Dreieich

(me) Ein Fliegengitter entfernt, das dahinterliegende Fenster aufgehebelt, mehrere Kassen gewaltsam geöffnet und Bargeld gestohlen: So lässt sich ein Einbruch in eine Bäckerei vom Wochenende beschreiben. In der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 4.20 Uhr, kam es zu dem Geschehen in den 30er-Hausnummern des Goethering. Bei seiner Tat richtete der Unbekannte einen Schaden von etwa 1.000 Euro an, während er etwa 50 Euro aus den Kassetten mitnahm. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte über die 069 8098-1234 bei den Ermittlern aus dem Spessartring.

10. Zeugensuche nach Diebstahl von Scheinwerfern - Mainhausen / Rodgau / Obertshausen

(cb) Bei mehreren Fahrzeugen im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessens montierten Fahrzeugteilediebe die Scheinwerfer aus, weshalb die Beamten des zuständigen Fachkommissariats die Ermittlungen aufgenommen haben und nun Zeugen suchen. Alle Taten ereigneten sich zwischen Donnerstag und Freitagmorgen.

Aus der Fahrzeugfront eines schwarzen Mercedes Sprinter, der am Fahrbahnrand im Ostring (30er-Hausnummern) in Mainhausen abgestellt war, montierten die Unbekannten beide Scheinwerfer im Wert von etwa 1.500 Euro aus. Zudem verursachten diese dabei einen Sachschaden von knapp 3.000 Euro.

Auch aus einem gelben Sprinter mit OF-Kennzeichen, welcher auf einem Firmengelände in der Benzstraße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern, im Rodgauer Ortsteil Nieder-Roden abgestellt war, klauten die Fahrzeugteilediebe beide Frontscheinwerfer, wobei der Wert des Scheinwerferpaares mit etwa 3.500 Euro angegeben wird. In unmittelbarer Nähe, ebenfalls in der Benzstraße in Rodgau, war ein roter Sprinter mit ER-Kennzeichen am Fahrbahnrand abgestellt. Auch bei diesem bauten Unbekannte beide Frontscheinwerfer im Wert von etwa 4.000 Euro aus und hinterließen hierdurch einen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Auch in Obertshausen, hier in der Birkenwaldstraße (40er-Hausnummern), stand ein Mercedes Sprinter am Fahrbahnrand, bei welchem unbekannte Täter die beiden Frontscheinwerfer im Wert von etwa 3.500 Euro ausbauten. Hier wird der Sachschaden, den sie dabei hervorriefen, auf 500 Euro geschätzt.

Die Ermittler prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhang und bitten unter der Kripohotline (069 8098-1234) um sachdienliche Hinweise.

11. Unfallverursacher bei Zusammenstoß verletzt: Zeugensuche der Polizei - Rodgau

(me) Der Verursacher eines Verkehrsunfalls vom Sonntagmorgen verletzte sich bei den insgesamt drei Kollisionen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Alfa-Romeo-Lenker gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg auf einen vorausfahrenden Golf Plus auf. Durch die Kraft des Aufpralls wurden der 25-jährige Fahrer und sein grauer Wagen in der Folge nach rechts und anschließend nach links gegen die dortigen Schutzplanken abgewiesen. Der junge Mann zog sich bei den Zusammenstößen leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da sich zudem Hinweise ergaben, dass er zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte, leiteten die aufnehmenden Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der entstandene Sachschaden an den beiden beteiligten Wagen und den Leitplanken wird auf mehr als 15.000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Wache der Polizeiautobahnstation in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0.

12. Fensterscheibe eingeschlagen und Bargeld bei Einbruch geklaut - Langen

(me) Im Verlauf des Sonntagabends verschaffte sich ein unbekannter Langfinger gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße (einstellige Hausnummern) und entwendete Bargeld. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 22.20 Uhr schlug der Gauner eine Fensterscheibe ein und gelangte so in die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Nachdem er die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hatte, machte er sich mit mehreren Scheinen im Gesamtwert von etwa 500 Euro auf und davon. Die Beamten des Einbruchskommissariats ermitteln nun und suchen nach Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte telefonisch über die Hotline 069 8098-1234 in Offenbach.

13. Bei Wohnungsbrand: Drei verletzte Personen - Egelsbach

(me) Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgrund eines Wohnungsbrandes in der Henri-Dunant-Straße im Einsatz. Gegen 22.40 Uhr soll der Brand aus noch ungeklärten Gründen in einer Erdgeschosswohnung in den dortigen einstelligen Hausnummern ausgebrochen sein. Durch das Feuer wurden drei Bewohner des Gebäudes verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

14. Falsche Dienstleister ergaunerten sich Schmuck und andere Wertgegenstände - Seligenstadt

(me) Sie gaben sich am Freitag als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und erlangten so Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame in der Steinheimer Straße (50er-Hausnummern). Gegen 13 Uhr soll es an der Tür der Seniorin geklingelt haben. Vor ihr standen eine etwa 35 Jahre alte Dame mit langen sowie dunkelblonden Haaren und ein etwa gleichalter Mann von schlanker Figur mit schwarzen Haaren. Das Duo gab an, bei einem Internetanbieter zu arbeiten und wurde im weiteren Verlauf in die Räumlichkeiten der Dame gelassen. Während des Gesprächs zwischen dem Herrn und der Bewohnerin begab sich seine Begleiterin offenbar unbemerkt in das Schlafzimmer der Rentnerin und entwendete dort ein Schmuckkästchen. Mit diesem und dem Inhalt, bei dem es sich um Schmuck und eine Armbanduhr im Wert von etwa 3.500 Euro handeln dürfte, verschwanden die dunkel gekleideten Gauner hiernach in unbekannte Richtung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo aus Offenbach (069 8098-1234).

Offenbach, 13.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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