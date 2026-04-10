Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung: Schnelle Festnahme eines 53-jährigen Tatverdächtigen nach mutmaßlicher Pfefferspray-Attacke

Dreieich (ots)

(cb) Noch weitgehend unklar sind die Hintergründe einer Pfefferspray-Attacke, die sich am Freitagvormittag in einem Einkaufszentrum in der Robert-Bosch-Straße (10er-Hausnummern) ereignete. Nach bisher vorliegenden Informationen der hinzugerufenen Polizei soll sich zwischen einem 53-jährigen Mann und anderen Kunden ein Streitgespräch entwickelt haben. In der Folge habe der 53-Jährige kurz nach 11 Uhr ein Pfefferspray gezückt und mehrfach ungezielt in die Menge der Kunden gesprüht. Im Anschluss, so die derzeitigen Ermittlungen, soll er sich in ein nahegelegenes Geschäft begeben und dort im Kassenbereich ebenfalls Pfefferspray versprüht haben. Insgesamt erlitten, nach jetzigem Kenntnisstand, 19 Personen leichte Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden. Der mutmaßliche Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß aus dem Einkaufszentrum und konnte kurz darauf von den herbeigeeilten Schutzleuten vorläufig festgenommen werden. Er musste vorübergehend mit auf die Dienststelle, wo ihm Blut abgenommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der 53-Jährige in eine Fachklinik überstellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0) zu melden.

Offenbach, 10.04.2026, Pressestelle,, Claudia Benneckenstein

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