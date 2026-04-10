Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Termine noch buchbar! Kostenfreie Fahrradcodieraktion

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Hanau (ots)

cb) Von Dienstag bis Donnerstag (14., 15., 16. April) ist es wieder so weit: Die Polizei Hanau und die Stadtpolizei Hanau bieten für interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer in der ehemaligen Polizeistation Großauheim, Sandgasse 28 in 63457 Hanau, eine kostenlose Fahrradcodieraktion an.

Die Fahrradbesitzer haben an diesen drei Tagen zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, sich einen individuellen Code in ihr Fahrrad eingravieren zu lassen. Mithilfe dieses Codes kann die Eigentümerin oder der Eigentümer des Wertgegenstands zurückverfolgt werden. Damit wird ein gestohlenes und codiertes Rad als Hehlerware praktisch unverwertbar.

Wer sein Rad codieren lassen möchte, bringt bitte die Fahrradunterlagen, einen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit.

Für diese Fahrradcodieraktion reservieren sich Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer bitte rechtzeitig einen Termin bei der Stadtpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 2950-1900.

Offenbach, 10.04.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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