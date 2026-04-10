POL-OF: Termine noch buchbar! Kostenfreie Fahrradcodieraktion
Hanau (ots)
cb) Von Dienstag bis Donnerstag (14., 15., 16. April) ist es wieder so weit: Die Polizei Hanau und die Stadtpolizei Hanau bieten für interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer in der ehemaligen Polizeistation Großauheim, Sandgasse 28 in 63457 Hanau, eine kostenlose Fahrradcodieraktion an.
Die Fahrradbesitzer haben an diesen drei Tagen zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, sich einen individuellen Code in ihr Fahrrad eingravieren zu lassen. Mithilfe dieses Codes kann die Eigentümerin oder der Eigentümer des Wertgegenstands zurückverfolgt werden. Damit wird ein gestohlenes und codiertes Rad als Hehlerware praktisch unverwertbar.
Wer sein Rad codieren lassen möchte, bringt bitte die Fahrradunterlagen, einen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit.
Für diese Fahrradcodieraktion reservieren sich Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer bitte rechtzeitig einen Termin bei der Stadtpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 2950-1900.
Offenbach, 10.04.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
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