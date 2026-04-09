Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall beim Spurwechsel: Vier Fahrzeuge beteiligt und ein Leichtverletzter; Teile von Filteranlage gestohlen: Zeugen gesucht!; Einbruch misslang: Täterinnen flüchteten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfall beim Spurwechsel: Vier Fahrzeuge beteiligt und ein Leichtverletzter - Autobahn 3 / Offenbach

(fg) Zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Obertshausen in Fahrtrichtung Würzburg kam es am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und ein 35-Jähriger leichte Verletzungen davontrug. Der Lenker einer Sattelzugmaschine beabsichtigte von der rechten Fahrspur auf den freigegebenen Standstreifen zu wechseln und übersah hierbei wohl den 35-Jährigen in seinem VW Passat. Es kam zur seitlichen Kollision, in dessen Folge der Passat gegen einen Reisebus und einen Mercedes Vito prallte. Mit Schmerzen im Bereich der Schulter kam der Passat-Fahrer zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 31.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

2. Zeugensuche nach Werkzeugdiebstahl - Offenbach

(cb) Werkzeuge im Wert von knapp 4.000 Euro klauten Unbekannte am Mittwoch aus einem Fahrzeug, welches in der Senefelderstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 2.30 Uhr und 7.30 Uhr. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers in Offenbach unter der 069 8098-5100 entgegen.

3. Wer hat den E-Scooter geklaut? - Offenbach

(cb) Wer hat den schwarzen E-Scooter geklaut? Das fragen sich die Ermittler in Offenbach und suchen Zeugen des Diebstahls. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde am Mittwoch auf dem Gehweg vor einer Bank in der Waldstraße abgestellt. Zwischen 18.15 Uhr und 18.35 Uhr nahm der Unbekannte den Scooter an sich und flüchtete mit dem Gefährt im Wert von etwa 770 Euro. Zeugen nehmen bitte telefonisch Kontakt zu den ermittelnden Beamten des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) auf.

4. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Neu-Isenburg

(fg) Zwei Frauen sind am Mittwoch, zwischen 14 Uhr und 15.50 Uhr, über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße (40er-Hausnummern) eingestiegen und durchwühlten im weiteren Verlauf mehrere Räume. Ob sie etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hantierten sie zunächst an einem Fenster und kletterten im Anschluss durch dieses in das Wohnhaus. Nachdem sie mehrere Räume aufgesucht hatten, flohen sie über die Terrassentür. Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben und Hinweise auf die beiden Täterinnen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. In Pizzeria eingestiegen und Bargeld gestohlen - Obertshausen

(cb) Eine Kellnergeldbörse mit etwa 100 Euro Bargeld war die Beute von Einbrechern, die in eine Pizzeria in der Aussiger Straße (10er-Hausnummern) eingestiegen sind. Vermutlich nutzten die Langfinger ein gekipptes Fenster, um in die Gasträume einzusteigen. Aus dem Thekenbereich nahmen sie die Börse mit dem Bargeld und verschwanden anschließend in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 14.40 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

6. Einbruch misslang: Täterinnen flüchteten - Dreieich

(cb) Die Balkontür sowie das Badezimmerfenster eines Hauses in der Liebknechtstraße (150er-Hausnummern) hielten am Mittwochvormittag den Einbruchsversuchen dreier Täterinnen stand. Diese versuchten gegen 11.50 Uhr in das Haus zu gelangen. Während zwei unbekannte Frauen unter Gewaltanwendung beabsichtigten in das Objekt einzudringen, stand eine Komplizin vor dem Wohnhaus "Schmiere". Die Beamten der Kripo bitten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Hinweise zu den drei Unbekannten.

7. Teile von Filteranlage gestohlen: Zeugen gesucht! - Egelsbach

(cb) Mehrere Teile einer Filteranlage im Wert von etwa 5.000 Euro stahlen Diebe von der Baustelle auf einem Freibadgelände in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, Zutritt zu dem Gelände. Dort begaben sie sich, so die derzeitigen Erkenntnisse, zu den Lagerräumlichkeiten und nahmen neben den Anlagenteilen auch mehrere Kleidungsstücke mit. Die Polizei in Langen nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Offenbach, 09.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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