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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach körperlicher Auseinandersetzung im vergangenen Monat: 25-Jähriger verstorben

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Nach der körperlichen Auseinandersetzung am Freiheitsplatz am Abend des 9. März (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6232188 ) ist der 25-jährige Beteiligte zwischenzeitlich verstorben. Der 25 Jahre alte Mann lag für mehrere Wochen im Koma, ehe sein Tod Ende März eintrat.

Bisherigen Ermittlungen zufolge dürften die schweren Verletzungen, die er im Zuge der Auseinandersetzung erlitten hatte, todesursächlich gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft Hanau und die dortige Kriminalpolizei ermitteln daher mittlerweile wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau zu richten.

Offenbach, 08.04.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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