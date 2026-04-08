Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beamte in Zivil unterwegs: Mehrere Strafverfahren eingeleitet; Eier gegen Hauswand geworfen: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Beamte in Zivil unterwegs: Mehrere Strafverfahren eingeleitet - Offenbach

(fg) Am Dienstagabend waren Beamte des Offenbacher Polizeireviers in Zivil unterwegs und leiteten im Zuge durchgeführter Kontrollen mehrere Strafverfahren ein. So wird einem 21-Jährigen unter anderem der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Die Polizisten beabsichtigten den Offenbacher gegen 20 Uhr im Bereich des Bahnhofes in der Berliner Straße (50er-Hausnummern) zu kontrollieren. Der junge Mann flüchtete zunächst, konnte im Rahmen der Nacheile jedoch vorläufig festgenommen werden. Bei dem Beschuldigten wurden knapp 84 Gramm Haschisch, eine Kleinstmenge Marihuana, Bargeld in entsprechender Stückelung sowie eine Feinwaage aufgefunden. Während der Festnahme habe der Verdächtige erheblichen Widerstand geleistet und mehrfach gegen das Schienbein eines Polizeibeamten getreten. Diesbezüglich wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Bei dem Begleiter des Beschuldigten wurde außerdem eine Pfefferpistole aufgefunden. Gegen diesen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Kurz nach Mitternacht vollstreckten die Beamten in der Bieberer Straße im Bereich der 260er-Hausnummern außerdem einen Haftbefehl. Der kontrollierte 23-Jährige konnte seine Inhaftierung durch die offene Zahlung in Höhe von 600 Euro abwenden. Auch zukünftig werden derartige Kontrollen stattfinden.

2. Eier gegen Hauswand geworfen: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung - Dietzenbach

(fg) Zwei Jugendliche warfen am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, in der Talstraße (einstellige Hausnummern) mehrere Eier gegen die Hauswand eines dortigen Einfamilienhauses und richteten hierdurch einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Unbekannten um schwarzhaarige Jugendliche im Alter von etwa 17 Jahren. Einer war mit einem grauen T-Shirt und einer grauen Jogginghose bekleidet. Sein Begleiter trug einen weißen Pullover. Das Duo sei mit weiteren Jugendlichen nach den Würfen davongerannt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

3. Baustellencontainer aufgebrochen: Zeugen gesucht! - Rödermark

(fg) Im Ortsteil Ober-Roden im Karl-Martin-Rebel-Ring (30er-Hausnummern) brachen Unbekannte die Vorhängeschlösser zweier Baustellencontainer auf und entwendeten anschließend darin befindliches Werkzeug. Die Tat wurde am Dienstagmorgen, gegen 6.45 Uhr, festgestellt und der Polizei gemeldet. In unmittelbarer Nähe wurde ein weiterer Baustellencontainer aufgebrochen und durchsucht; da in diesem keine Gegenstände gelagert wurden, machten sich die Täter ohne Beute davon. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Wer brach beim Optiker ein? - Langen

(cb) Wer brach beim Augenoptiker in der Rheinstraße (30er-Hausnummern) ein? Das fragen sich die Ermittler der Kripo und suchen Zeugen der Tat. Diese ereignete sich zwischen Samstag, 14 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr. Demnach verschafften sich die Täter über eine gewaltsam aufgehebelte Tür Zutritt in die Verkaufsräume des Brillenfachgeschäftes. Aus diesen nahmen sie dann etwa 800 Brillen und Sonnenbrillen mit. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wird mit etwa 100 Euro angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte mit der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

Offenbach, 08.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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