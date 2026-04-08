Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl; Tresor und Zigaretten aus Lebensmitteldiscounter gestohlen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizeieinsatz in der Salzstraße: Mit Softair-Waffen hantiert - Hanau

(cb) Mitteiler informierten am Dienstagnachmittag die Polizei in Hanau und gaben an, dass zwei Personen auf einem Balkon in der Salzstraße scheinbar mit waffenähnlichen Gegenständen herumhantieren würden. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten schnell zur Lokalisierung einer Wohnung in der Salzstraße. Dort konnten die Schutzleute einen 15-Jährigen sowie einen 18-Jährigen antreffen, welche sich zuvor mutmaßlich mit den Softair-Waffen auf dem Balkon befunden hatten. Das Duo musste die Ordnungshüter mit auf das Polizeirevier begleiten, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Ihre täuschend echt aussehenden Softair-Waffen wurden zudem sichergestellt. Auf die zwei kommt nun jeweils ein Strafverfahren zu.

2. Zeugen gesucht: Tiguan beschädigt und geflüchtet - Hanau

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Dienstag einen VW Tiguan beschädigte. Vermutlich touchierte dieser den VW mit HU-Kennzeichen, welcher in der Theodor-Heuss-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war, beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen der Unfallflucht, die sich zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 5.30 Uhr ereignete, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizei in Hanau zu melden.

3. Einbrecher erbeuteten Handtaschen und Schmuck - Hanau

(cb) Einbrecher, welche am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Naumann-Straße (20er-Hausnummern) eingestiegen waren, erbeuteten Handtaschen und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in das Hausinnere. Hier durchwühlten sie anschließend alle Räume, bevor sie mit ihrer Beute flüchteten. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit den Beamten des Fachkommissariats unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

4. Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl - Hanau

(cb) Fahrzeugdiebe hatten es auf einen Fiat Ducato abgesehen, der in der Gronauer Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt war. Der Wagen mit HU-Kennzeichen parkte dort am Fahrbahnrand. Wie die Täter die technischen und mechanischen Sicherungen des Ducato im Wert von circa 12.500 Euro überwanden, ist Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 25. März und Dienstag, 7. April. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte mit der Kripo in Hanau (06181 100-123) in Verbindung.

5. Tresor und Zigaretten aus Lebensmitteldiscounter gestohlen: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) In die Räumlichkeiten eines Lebensmitteldiscounters in der Lützelbuchener Straße (30er-Hausnummern) in Mittelbuchen sind Unbekannte zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, eingedrungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Die Täter hatten zunächst ein Fenster aufgebrochen und waren durch dieses ins Innere geklettert. Im Anschluss durchsuchten sie den Verkaufsraum, insbesondere den Kassenbereich, sowie weitere Räumlichkeiten. Dabei wurden diverse Schränke, Schubladen, Verschlussbehältnisse und Regale durchwühlt. Die Eindringlinge nahmen letztlich Zigaretten und einen Tresor mit. Den Geldschrank transportierten sie, so der bisherige Kenntnisstand, zum Hinterausgang auf die dortige Laderampe und verluden diesen womöglich in einem Fahrzeug. Hinweise zum Einbruch werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

6. Wer kennt den E-Scooter-Fahrer? - Zeugen gesucht! - Maintal

(fg) Nach einem Vorfall im Bereich eines Kinderspielplatzes in der Ascher Straße (60er-Hausnummern) am vergangenen Donnerstag (2. April) ermittelt die Polizei und sucht weiterhin Zeugen. Ein jugendlicher E-Scooter-Lenker im Alter von etwa 14 Jahren sei zunächst frontal auf ein Rad fahrendes Kind zugesteuert. Im letzten Moment habe der Unbekannte zur Seite geschwenkt und nach dem Siebenjährigen getreten, sodass dieser stürzte. Das Kind zog sich hierbei leichte Verletzungen am Ellbogen und der Leiste zu. Der etwa 1,70 Meter große und blonde E-Scooter-Fahrer, der eine kräftige Statur hatte, machte sich einfach davon. Zeugen, die sich gegen 16 Uhr im Bereich des Spielplatzes aufgehalten haben und Hinweise auf den Jugendlichen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

7. Fake-Handy verkauft: Kripo ermittelt und sucht Zeugen - Rodenbach

(fg) Nach einem Verkaufsgeschäft, das zu vor über ein Onlineportal vereinbart worden war, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Ein Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis beabsichtigte ein Mobiltelefon zu erwerben und verabredete sich mit dem zuvor kontaktierten Verkäufer am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, in der Kinzigstraße im Bereich der 10er-Hausnummern. Er übergab den vereinbarten Betrag in Höhe von 1.050 Euro und stellte kurz darauf beim Einrichtungsversuch des Mobiltelefons fest, dass es sich um ein Falsifikat handelte. Der korpulente Unbekannte war etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte dunkle Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke sowie einer blauen Jeans bekleidet und gab an, "Myke" zu heißen. Er war in Begleitung einer weiteren Person, ebenfalls im Alter von etwa 20 Jahren. Der 1,80 Meter große sowie schlanke Mann hatte dunkle, schulterlange sowie gegelte Haare; er trug eine schwarze Jacke und eine Jeans. Zeugen, die das Verkaufsgeschäft beobachtet haben und Hinweise auf das Duo geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

8. Hecke in Brand: Zeugen gesucht! - Linsengericht

(cb) Eine Hecke von etwa acht Meter Länge auf dem Gelände einer Schule in der Bergstraße geriet am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Vor Ort konnte zudem ein beschädigtes Fenster des Schulgebäudes festgestellt werden. Ob zwischen diesem und dem Heckenbrand ein Zusammenhang besteht, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtsachschaden wird mit etwa 500 Euro angegeben. Zeugen setzen sich bitte mit den Ermittlern in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

9. Großangelegte Verkehrskontrollen: Verkehrssicherheit im Fokus - Schlüchtern

(fg) Am Dienstag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Schlüchtern sowie Einsatzkräfte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz stationäre Verkehrskontrollen durch, wobei der Fokus auf der allgemeinen Verkehrssicherheit lag.

Im Rahmen der Kontrolle überprüften die Ordnungshüter zwischen 9 Uhr und 16.15 Uhr insgesamt 48 Fahrzeuge und 54 Personen. Dabei lag das Augenmerk nicht nur auf der ordnungsgemäßen Nutzung des Sicherheitsgurtes, sondern auch auf weiteren sicherheitsrelevanten Faktoren wie etwa der Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer, der Fahrzeugsicherheit und der Einhaltung der allgemeinen Verkehrsregeln. Am Dienstag ahndeten die Einsatzkräfte insgesamt 24 Gurt- sowie elf Handyverstöße. Das Ergebnis der Kontrolle zeigt, dass Verkehrssicherheit ist ein ganzheitliches Thema ist. Die Polizei möchte die Verkehrsteilnehmenden darauf sensibilisieren, dass auch weitere Faktoren wie die Geschwindigkeit, das korrekte Verhalten im Straßenverkehr und eine uneingeschränkte Fahrtüchtigkeit entscheidend für die Sicherheit aller am Straßenverkehr Teilnehmenden sind. Am Vormittag, gegen 11.30 Uhr, wurde ein polnischer Staatsangehöriger in der Hanauer Straße einer Kontrolle unterzogen, welchem mit rechtskräftigem Urteil eines Amtsgerichts im Jahr 2024 die Fahrerlaubnis aufgrund einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht entzogen worden war. Da der Verkehrsteilnehmer den Führerschein trotz mehrfacher Aufforderung bis dato nicht selbstständig aushändigte, wurde dieser folglich beschlagnahmt und an die ausschreibende Behörde übersandt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Fahrzeugführer ferner über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, musste er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro zahlen. Am Nachmittag stellten die Polizistinnen und Polizisten an der zweiten Kontrollörtlichkeit in der Gartenstraße gegen 15.30 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin fest, die ihren E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz bewegte. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet.

Die Polizei wird auch künftig verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, um das Bewusstsein für eine sichere Fahrweise zu fördern und Unfallrisiken zu verringern.

Offenbach, 08.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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