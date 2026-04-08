Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrer verletzt zwei Personen beim Ausparken und Dachstuhl brannte: eine Person verletzt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Drei Personen beim Ausparken verletzt - Offenbach

(cb) Ein Volvo-Lenker verlor, nach derzeitigem Kenntnisstand, am Mittwochmittag beim Ausparken die Kontrolle über seinen Wagen, erfasste eine Person und beschädigte mehrere geparkte Fahrzeuge. Der 63-Jährige versuchte wohl gegen 12.10 Uhr seinen grünen Wagen aus einer Parklücke im Odenwaldring (70er-Hausnummern) zu manövrieren, als er währenddessen vom Gaspedal abrutschte und sein Fahrzeug ruckartig nach hinten stieß. Hier, so die derzeitigen Ermittlungen, erfasste der Wagen einen Passanten, welcher Verletzungen davontrug und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Des Weiteren kollidierte der grüne XC40 mit einem parkenden Fiat. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden die beiden 58 und 43 Jahre alten Insassen des weißen Kleinwagens leicht verletzt. Auch sie wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem schob der Volvo den Fiat auf weitere stehende Fahrzeuge, wodurch diese ebenfalls beschädigt wurden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Derzeit können noch keinerlei Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei der Polizei in Offenbach zu melden.

2. Dachstuhl brannte: eine Person verletzt - Mühlheim

(cb) Die Bewohner eines Hauses in der Herrmann-Hesse-Straße (30er-Hausnummern) konnten sich am Dienstagnachmittag noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, als dort aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer im Dachstuhl ausbrach und einen Schaden nach sich zog. Als Einsatzkräfte kurz nach 13 Uhr alarmiert wurden und zu der Adresse im Stadtteil Dietesheim eilten, stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten ein Ausbreiten des Brandes auf benachbarte Gebäude verhindern. Eine Hausbewohnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an, fest steht jedoch, dass die Wohnung im Obergeschoss vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 600.000 Euro.

Offenbach, 08.04.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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