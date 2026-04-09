PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auf der Straße zugeschlagen +++ Sachbeschädigung an einer Schule +++ Schwerstverletzter nach Unfall auf Autobahn

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auf der Straße zugeschlagen,

Bad Homburg, Kirdorf, Hofheimer Straße, Mittwoch, 08.04.2026, 18 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es in Kirdorf zu einer Schlägerei auf offener Straße. Gegen 18 Uhr geriet ein 17-Jähriger in der Hofheimer Straße mit einem bislang Unbekannten in Streit. Dabei soll der Unbekannte den Jugendlichen zu Boden gerissen, ihm ins Gesicht geschlagen und ihn verbal bedroht haben. Anschließend sei ein schwarzer Volvo vorgefahren, aus dem zwei weitere Männer ausgestiegen seien. Einer von ihnen schlug dem 17-Jährigen ebenfalls ins Gesicht. Der Jugendliche flüchtete sich daraufhin zunächst in Richtung der Straße "Oberste Gärten". Die unbekannten Täter und ihr Begleiter stiegen in den Volvo und fuhren in Richtung Schneidhainer Straße davon. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fahndet nach den beiden Tatverdächtigen. Der erste wird als muskulös beschrieben, er hat kurze, dunkle Haare, einen Vollbart und trug ein rotes T-Shirt und eine lange, dunkle Hose. Der zweite trug eine schwarze Weste, ein rotes T-Shirt und eine kurze Hose. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung an einer Schule,

Bad Homburg, Jacobistraße, Montag, 06.04.2026, 22:00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2026, 07:00 Uhr

(lr)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eine Schule in Bad Homburg Opfer von Vandalen. Die unbekannten Täter zerkratzen zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr mit einem spitzen Gegenstand zwei Fensterscheiben einer Schule in der Jacobistraße. Zudem warfen sie einen weiteren unbekannten Gegenstand gegen eine Fensterscheibe, sodass eine von zwei Verglasungen zerbrach. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Schwerverletzte nach Unfall auf Autobahn, Bundesautobahn 5 bei Bad Homburg, Mittwoch, 08.04.2026, 0.20 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es auf der Bundesautobahn 5 bei Bad Homburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 0.20 Uhr fuhr ein 18-Jähriger in einem VW und einem 18-jährigen Beifahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung Norden. In Höhe Bad Homburg fuhr der 18-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen auf ein vor ihm befindliches Lkw-Gespann auf. Er wurde nach dem Aufprall in eine Nothaltebucht geschleudert und kollidierte dort mit einem weiteren dort haltenden Lkw-Gespann. Die Insassen des VW wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachten Rettungswagen sie mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die übrigen Verkehrsteilnehmenden blieben unverletzt. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben den Verdacht, dass der 18-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der besagte Streckenabschnitt vorübergehend gesperrt werden.

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