PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Kronberg, Friedrichsdorf und Bad Homburg +++ Schwerverletzter nach Autounfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kronberg, Am Winkelbach, Freitag, 03.04.2026 bis Dienstag, 07.04.2026

(da)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Kronberg eingestiegen. Zwischen Freitag und Dienstag gelangten die Unbekannten auf das Grundstück in der Straße "Am Winkelbach". Dort hebelten sie die Terrassentür auf und durchwühlten die Wohnräume auf der Suche nach potenzieller Beute. Mit diversem Schmuck im Gepäck traten sie unerkannt die Flucht an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

2. Einbrecherbande entwendet Schmuck,

Friedrichsdorf, Dillingen, Gickelsburgweg, Dienstag, 07.04.2026, 11.30 Uhr 12.35 Uhr

(da)Am Dienstag erbeuteten drei Einbrecherinnen Schmuck in Friedrichsdorf. Zwischen 11.30 Uhr und 12.35 Uhr begaben sie sich auf ein Grundstück im Gickelsburgweg. Dort hebelten sie ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zugang zum Einfamilienhaus. Im Inneren nahmen sie Schmuck mit, mit dem sie gegen 12.35 Uhr das Grundstück wieder verließen. Anschließend stiegen sie in einen blauen oder violetten Kleinwagen mit Kölner Kennzeichen ein. Allerdings wurden sie dabei von Anwohnern beobachtet. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Auto und den drei Einbrecherinnen. Sie werden allesamt als 18 bis 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und mit langen schwarzen Haaren beschrieben. Ihr Aussehen soll weiterhin "osteuropäisch" gewesen sein.

3. Anwohner verschreckt Einbrecherinnen, Bad Homburg, Ober-Eschbach, In den Brühlwiesen, Dienstag, 07.04.2026, 10.45 Uhr bis 11.07 Uhr

(da)Am Dienstagvormittag hat ein Anwohner drei Einbrecherinnen verschreckt. Gegen 10.45 Uhr begaben sich die drei Frauen auf ein Grundstück in der Straße "In den Brühlwiesen". Dort hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, bemerkten jedoch, dass sie bei ihrer Tat beobachtet wurden, und ergriffen die Flucht. An der Straße stießen sie auf zwei männliche Komplizen, die vom Brunnenweg kamen. Gemeinsam liefen sie in Richtung Pfarrbornweg davon. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fahndet nach den fünf Personen. Sie werden alle als südosteuropäisch aussehend, mit dunkler Kleidung und im Alter zwischen 20 und 35 Jahren beschrieben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Schwerverletzter nach Autounfall,

Landesstraße 3023 bei Schmitten, Dienstag, 07.04.2026, 15 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es auf der Landesstraße 3023 bei Schmitten zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15 Uhr fuhr ein 23-Jähriger in seinem BMW von Glashütten kommend in Richtung Seelenberg. Gleichzeitig fuhr ein 49-Jähriger mit einem Lkw in entgegengesetzte Richtung. In einer Kurve in Höhe der örtlichen Feuerwehr verlor der 23-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Lkw. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

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