Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jeep gestohlen: Zeugen gesucht! und Vorwurf der Beleidigung: Anzeige gegen 66-Jährigen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Jeep gestohlen: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Unbekannte haben zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, einen in der Benjamin-Franklin-Straße auf einem dortigen Parkplatz abgestellten Jeep Grand Cherokee gestohlen. Wie die Täter den schwarzen Wagen, an dem HU-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 1015 angebracht waren, geöffnet und gestartet haben, steht bislang nicht fest. Die ermittelnden Beamten haben das Auto umgehend zur Fahndung ausgeschrieben und erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Vorwurf der Beleidigung: Anzeige gegen 66-Jährigen - Hanau

(cb) Polizeibeamte wurden am Mittwochabend in die Eppsteinstraße (40er-Hausnummern) gerufen, nachdem es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Passanten und Hausbewohnern gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht einer Beleidigung. Die eingesetzten Ordnungshüter leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen einen 66-jährigen Mann ein. Dieser soll gegen 22.30 Uhr die Hausbewohner mit diskriminierenden Äußerungen beleidigt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 09.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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