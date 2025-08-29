Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei nahm mutmaßlichen Exhibitionisten umgehend fest

Hanau (ots)

(lei) Eine Streife der Bundespolizei nahm am Freitagnachmittag einen 33-Jährigen fest, der nur wenige Minuten zuvor durch anstößiges Verhalten in der Innenstadt aufgefallen sein soll. Er wurde einer Streife des Hanauer Polizeireviers überstellt, die ihn letztlich auf die Wache brachten, wo erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt wurden, Lichtbilder von ihm angefertigt wurden und auch eine DNA-Probe entnommen wurde.

Dem Einsatz der Ordnungshüter war ein Hinweis eines Zeugen vorausgegangen. Dieser hatte den Mann dabei beobachtet, wie er sich gegen 15.50 Uhr im Bereich des Kanaltorplatzes in Richtung Brüder-Grimm-Straße bewegte, dabei in regelmäßigen Abständen stehen blieb, seine Hose heruntergezogen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Laut Mitteilung hielt sich der Tatverdächtige dabei auch kurzzeitig in der Nähe eines Spielplatzes auf, an dem sich zu dem Zeitpunkt jedoch keine Kinder befanden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ein. Die Ermittlungen gegen den aus Hanau stammenden Beschuldigten dauern an. Weitere Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Kriminalpolizei zu melden (06181 100-123).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell