Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 36. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

01.09.2025:

- B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt);

02.09.2025:

- L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

03.09.2025:

- BAB 45, Richtung Aschaffenburg, Autobahndreieck Seligenstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

04.09.2025:

- BAB 66, Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

05.09.2025:

- L 3347, Ostheim in Richtung Roßdorf, im Bereich des Bahnübergangs (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

06.09. und 07.09.2025:

- BAB 66, Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

Offenbach, 29.08.2025, Pressestelle, Merlin Winges

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell