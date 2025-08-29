POL-OF: Blitzermeldung
Südosthessen (ots)
Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 36. Kalenderwoche 2025
(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie Unfallschwerpunkten.
Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.
Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:
01.09.2025:
- B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt);
02.09.2025:
- L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
03.09.2025:
- BAB 45, Richtung Aschaffenburg, Autobahndreieck Seligenstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
04.09.2025:
- BAB 66, Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);
05.09.2025:
- L 3347, Ostheim in Richtung Roßdorf, im Bereich des Bahnübergangs (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
06.09. und 07.09.2025:
- BAB 66, Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).
Offenbach, 29.08.2025, Pressestelle, Merlin Winges
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell