Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Reizstoffpistole eingesetzt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen; Trickbetrüger erbeutete Geld: Zeugen gesucht!; Einbrecher gelangte über Fenster in Lagerhalle und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Taschendiebe waren unterwegs: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Taschendiebe waren am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufscenter an der Anschrift "Im Forum" (einstellige Hausnummern) unterwegs, weshalb die Polizei nun ermittelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen lenkten die Unbekannten zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr eine 71-Jährige ab und nutzten die Gelegenheit, um ihr aus der Handtasche die Geldbörse mit Bargeld und Geldkarten zu stehlen. Im Anschluss tätigten die Langfinger scheinbar mehrere Einkäufe mit der Geldkarte, sodass der Hanauerin ein Schaden von über 3.000 Euro entstand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte unter der 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

2. VW Sharan gestohlen: Zeugen gesucht! - Maintal

(fg) Einen mit Werkzeugen beladenen VW Sharan haben Unbekannte zwischen Mittwochabend, 18.20 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.15 Uhr, im Ortsteil Wachenbuchen in der Hahnenkammstraße (einstellige Hausnummern) gestohlen. An dem grauen Wagen waren MKK-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 316 angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl oder zum Verbleib des Wagens machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Reizstoffpistole eingesetzt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Bruchköbel

(fg) Nach dem Einsatz einer Reizstoffpistole am Donnerstag, gegen 18.35 Uhr, in der Schreinergasse (einstellige Hausnummern) sowie außerhalb eines nahegelegenen Jugendzentrums ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch im Bereich des Jugendzentrums, das sich im weiteren Verlauf nach außen verlagerte. Im Rahmen der Streitigkeiten habe der etwa 1,80 Meter große und dünne Unbekannte die Reizstoffpistole gegen einen 18-Jährigen eingesetzt. Kurz darauf habe der junge Mann, der mit einer schwarzen Steppweste bekleidet war, die Reizstoffpistole in der Schreinergasse gegen einen Begleiter des 18-Jährigen erneut eingesetzt. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Haagstraße. Er hatte eine braune Tasche dabei und trug eine schwarze Mütze. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Trickbetrüger erbeutete Geld: Zeugen gesucht! - Bruchköbel

(fg) Er gab sich am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus im Buchenweg (10er-Hausenummern) als Techniker aus, der einen Wasserschaden beheben müsse. Letztlich entwendete der Betrüger Bargeld und floh. Die Polizei sucht nach dem Trickbetrug, der sich zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr ereignete, mit folgender Personenbeschreibung nach dem Täter:

- 1,75 Meter bis 1,80 Meter und circa 30 Jahre alt - schlanke Statur - auffällig dunkle Augen - trug eine graue Cap mit der Aufschrift "Boston" - schwarze / graue Arbeitshose, dunkle Oberbekleidung und rote Warnweste

Nachdem sich der Täter unter dem falschen Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, bat er die Anwohnerin darum, einen Lappen in den Abfluss des Spülbeckens zu halten. Anstatt der Reparatur war er jedoch in mehreren Zimmern zugange, durchsuchte diese und nahm Bargeld an sich. Mit diesem floh er anschließend. Zeugen, die Hinweise auf den Warnweste tragenden Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Einbrecher gelangte über Fenster in Lagerhalle - Wächtersbach

(cb) Über ein Fenster gelangten Täter zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr und Donnerstag, 5 Uhr, in eine Lagerhalle in der Rinderbügener Straße (10er-Hausnummern). Aus dieser nahmen sie Werkzeuge, Funkgeräte, Ladegeräte sowie ein Radiogerät im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro mit. Die Ermittler des Einbruchskommissariats gehen derzeit davon aus, dass die Unbekannten das gewaltsam geöffnete Fenster in einer nahegelegenen Böschung entsorgt haben. Sie verursachten einen Sachschaden von ungefähr 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 10.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell