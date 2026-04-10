Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Leichtverletzte in Linienbus: Zeugen gesucht!; Nach Alleinunfall: Mercedes-Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus; Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl - Offenbach

(cb) Zwei Unbekannte hatten es am Donnerstagmorgen auf einen BMW, welcher auf einem Grundstück in der Eifelstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt war, abgesehen. Die Fahrzeugdiebe überwanden gegen 7.15 Uhr die technischen und mechanischen Sicherungen des blauen Wagens mit OF-Kennzeichen und fuhren schließlich davon. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Zwei Leichtverletzte in Linienbus: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Um einen Zusammenstoß mit einem einbiegenden Fahrzeug zu verhindern, habe ein Bus-Lenker nach eigenen Angaben am Donnerstagnachmittag stark abbremsen müssen. Zwei Businsassinnen rutschten daraufhin von ihren Sitzen und zogen sich leichte Verletzungen zu. Zur medizinischen Abklärung kamen die beiden Frauen im Alter von 53 und 57 Jahren jeweils in ein Krankenhaus. Das Unfallgeschehen ereignete sich kurz nach 12 Uhr im Bereich der Straßen "Marktplatz" / Bieberer Straße. Der Fahrer eines weißen Seat Ateca war auf der Straße "Marktplatz" unterwegs und beabsichtigte in die Bieberer Straße einzufahren. Hierbei soll er die Vorfahrt des geradeaus fahrenden Linienbusses missachtet haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

3. Schmierereien in Bahnhofsunterführung: Staatsschutz ermittelt - Neu-Isenburg

(cb) Die Staatsschutzabteilung in Offenbach ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, nachdem Unbekannte mehrere politische Schriftzüge sowie Hakenkreuze in der Bahnhofsunterführung mit schwarzem Stift aufgebracht hatten. Diese wurden am Donnerstag, gegen 14 Uhr, festgestellt und der Polizei gemeldet. Zur Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Beamten der Kripo suchen nach Hinweisen auf den Tatzeitraum sowie die Täter und bitten Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Kollision zwischen Mazda und Fahrradfahrerin: Zeugensuche! - Hainburg

(cb) Eine 44-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Mazda aus der Einfahrt eines Grundstücks in der Retzerstraße (einstellige Hausnummern) heraus und kollidierte dort mit einer Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 75-jährige Radlerin Verletzungen am Fuß zu, welche medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Durch den Unfall entstand am hellblauen Fahrrad ein Sachschaden von etwa 70 Euro. Unfallzeugen setzen sich bitte mit der Wache der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 in Verbindung.

5. Roller gestohlen und Tank geleert - Hainburg

(fg) Im Ortsteil Hainstadt wurde in der Nacht zum Donnerstag in der Königsberger Straße (90er-Hausnummern) ein Roller entwendet und im weiteren Verlauf der Tank entleert. Nach bisherigen Erkenntnissen schloss der Täter das Gefährt zunächst kurz und fuhr mit diesem auf einen nahegelegenen Waldweg in der Nähe einer Tankstelle. Dort brach der Unbekannte den Tankdeckel auf und zapfte den Kraftstoff ab. Das beschädigte Zweirad ließ der Dieb zurück. Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

6. Nach Alleinunfall: Mercedes-Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus - Mainhausen

(cb) Mit einem Rettungswagen kam ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer nach einem Alleinunfall auf der Landesstraße 3065 am Donnerstagnachmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mercedes-Lenker gegen 16 Uhr in seinem roten C300 unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Landesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 10.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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