Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsspezialisten ahndeten mehrere Verstöße: Erloschene Betriebserlaubnis, BMW deutlich zu laut und E-Scooter ohne Pflichtversicherung

Südosthessen (ots)

(fg) Bereits am Freitag führten Beamtinnen und Beamten der Verkehrsinspektion zwischen 9 und 19 Uhr Kontrollen im Rahmen des einwöchigen Aktionsraums zu Beginn der Motorradsaison durch. Aufgrund der zum Kontrollzeitpunkt schlechten Witterungsbedingungen wurde mobil im Innenstadtbereich Offenbachs nach Zweirädern aller Art, vor allem jedoch nach E-Scootern, Ausschau gehalten. Hierbei nutzten die Ordnungshüter den polizeieigenen Rollenprüfstand zur Geschwindigkeitsmessung und auch ein ziviles Fahrzeug mit verbauter Dokumentations- sowie Messtechnik. Im Rahmen der mehrstündigen Maßnahme inspizierten die Verkehrsspezialisten 53 Personen, 23 Elektrokleinstfahrzeuge, ein E-Bike, sechs Motorräder, fünf Roller und neun Autos. Zwei E-Scooter wurden ohne entsprechende Pflichtversicherung geführt, weshalb entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden. Sieben Fahrzeuge müssen aufgrund vorliegender Mängel erneut vorgeführt werden.

Besonders hervorzuheben ist ein BMW 530d, der gegen 15.40 Uhr den Spessartring befuhr und durch ein übermäßig lautes Abgasgeräusch auffiel. Die TRuP- Streife (Tuner, Raser und Poser) folgte dem BMW. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der serienmäßige Dieselpartikelfilter wohl entfernt worden war. Eine anschließende Standgeräuschmessung ergab einen Wert von 93 bei erlaubten 75 Dezibel. Der BMW wurde sichergestellt und wird einem Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt. Auf den Fahrer kommen nun das Bußgeld in Höhe von rund 90 Euro sowie die Gutachterkosten zu.

Auch am Samstag waren die Beamte des Sachgebiets Tuner, Raser und Poser im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen unterwegs. Nach mehrfachen Beschwerden über einen mit unangepasster Geschwindigkeit fahrenden und offenbar zu lauten VW Golf in Gründau, machte die Streife den Wagen gegen 15.30 Uhr ausfindig. Es folgte die Kontrolle des Autos und des 22-jährigen Lenkers aus dem Main-Kinzig-Kreis. Obwohl das gemessene Standgeräusch den Grenzwert zunächst nicht überschritt, bestanden zu diesem Zeitpunkt bereits Zweifel an der Zulässigkeit der Abgasanlage. Auf einer Kfz-Hebebühne wurde das Auto daraufhin genauer inspiziert, wobei der Verdacht einer möglichen Manipulation der Abgasklappensteuerung immer mehr in den Fokus der Spezialisten rückte. Nach dem Entfernen der hinteren linken Kofferraum-Abdeckung konnte ein offenbar unzulässiges Steuergerät zum Ansteuern der Abgasklappen aufgefunden werden. Aufgrund dessen erlosch die Betriebserlaubnis, der VW wurde sichergestellt und wird nun einem Sachverständigen zur Erstellung eines Beweissicherungsgutachtens vorgeführt. Bei der Kontrolle kamen ein ziviles Videofahrzeug sowie das zivile Video-Krad zum Einsatz.

Offenbach, 13.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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