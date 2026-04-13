Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung auf Kundenparkplatz; Pkw durch mutmaßlichen Steinwurf beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen; 48-Jähriger soll "Hitlergruß" gezeigt haben und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung auf Kundenparkplatz - Hanau

(me) Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Oderstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau, welche sich in der Folge leichte Verletzungen zuzog. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Dame gegen 17.30 Uhr fußläufig auf dem Gelände unterwegs und wurde mutmaßlich durch den Autofahrer beim Überfahren eines dortigen Fußgängerweges übersehen. In der Folge soll die Passantin gegen den vorbeifahrenden Wagen geschlagen haben. Nachdem dessen Lenker ausgestiegen war, eskalierte die anschließende Unterredung offenbar und endete mit einem Sturz der Fußgängerin, die sich hierbei verletzte. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, setzen sich bitte mit den Ordnungshütern des Polizeireviers (06181 100-120) in Verbindung.

2. Pkw durch mutmaßlichen Steinwurf beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen - Nidderau

(me) Nachdem am Freitagmorgen ein grauer Wagen durch einen herabfallenden Stein beschädigt worden war, ermitteln die Ordnungshüter der Polizeistation Langenselbold nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zu dem Vorfall kam es gegen 6.30 Uhr im Bereich einer Brücke über die Bundesstraße 521. An dem Seat Ateca einer jungen Dame, welche die Schnellstraße von Nidderau-Eichen in Richtung Nidderau-Heldenbergen befuhr, entstand ein Lackschaden in Höhe von etwa 250 Euro. In Zusammenhang mit dem herabfallenden Stein konnte die Lenkerin zwei Jungen auf der Brücke wahrnehmen. Das Duo trug schwarze Kleidung und war mit E-Scootern unterwegs. Sie sollen zwischen 13 und 15 Jahre alt gewesen sein. Hinweise nimmt die Wache der Station unter der 06183 91155-0 entgegen.

3. Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht! - Autobahn 45 / Hammersbach

(fg) Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei, nachdem Unbekannte am Sonntagabend einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke nahe der Tank- und Rastanlage Langen-Bergheim in Fahrtrichtung Aschaffenburg auf die Autobahn 45 geworfen haben sollen. Ein Verkehrsteilnehmer habe nach eigenen Angaben die Autobahnbrücke (Taunusstraße) passiert, als ein unbekannter Gegenstand den Wagen oberhalb der Windschutzscheibe traf. Hierdurch entstand ein Sachschaden, der auf rund 2.000 Euro geschätzt wird. Hinweise zu Personen, die sich auf der Autobahnbrücke befunden haben könnten, liegen derzeit nicht vor. Hinweisgeber werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 mit der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen in Verbindung zu setzen.

4. 48-Jähriger soll "Hitlergruß" gezeigt haben - Linsengericht

(cb) Ein 48-Jähriger soll am Sonntagmorgen, gegen 8.50 Uhr, in einer Bäckerei im Kleinbahnweg (einstellige Hausnummern) den "Hitlergruß" gezeigt haben, weshalb nun die Staatsschutzabteilung gegen ihn wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Ermittlungen eingeleitet hat. Diese sollen nun unter anderem die Hintergründe der Tat klären. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (Telefon 069 8098-1234).

5. Zimmerbrand: Ölofen fing Feuer - Sinntal

(cb) Ein brennender Ölofen in einer Wohnung in der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern), rief am Sonntagvormittag die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der Ofen im Badezimmer des Einfamilienhauses gegen 10.40 Uhr in Brand, konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der 79 Jahre alte Hausbewohner blieb unverletzt. Nach ausreichender Lüftung konnte dieser in sein Haus zurückkehren. Durch den Brand, welcher vermutlich auf einen technischen Defekt des Ölofens zurückzuführen ist, entstand im Badezimmer ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro.

Offenbach, 13.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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