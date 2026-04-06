Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Frontalzusammenstoß mit 2 Verletzten in Saarbrücken aufgrund Ortsunkenntnis

Saarbrücken (ots)

Am Ostermontag, dem 06.04.2026, gegen 11:45 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Audi A3 zunächst die Franz-Josef-Röder Straße in Alt-Saarbrücken. In der Folge fuhr sie - vermutlich aufgrund Ortsunkenntnis - in den Kreisverkehr der Bismarckbrücke in entgegengesetzter Fahrtrichtung falsch ein und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 25-jährige Fahrer aus Saarbrücken konnte mit seiner Mercedes C Klasse nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Durch den Aufprall erlitten beide Fahrzeugführer diverse Prellungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser (die Unfallverursacherin ins Rastpfuhl-Krankenhaus, der Unfallgegner ins Winterbergkrankenhaus) verbracht. Beide PKW waren in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung war die Unfallstelle für ca. 30 Minuten gesperrt. Hierbei kam es aufgrund des Feiertags zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallverursacherin erwarten nun infolge des Unfallgeschehens strafrechtliche Konsequenzen.

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