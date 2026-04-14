Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlich Pfefferspray versprüht: Polizei ermittelt gegen 51-Jährige und sucht mögliche weitere Geschädigte

Dietzenbach (ots)

(lei) Dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung sieht sich eine 51 Jahre alte Frau nun gegenüber, nachdem sie am Montagnachmittag am Masayaplatz unter anderem mit Pfefferspray herumgesprüht haben soll.

Auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, soll die Tatverdächtige kurz nach 17 Uhr wohl im Zuge eines Streits damit in Richtung des 60-Jährigen gesprüht haben, welcher dadurch im Gesicht getroffen wurde. Zudem soll sie ihn mit einem spitzen Gegenstand am Bein verletzt haben, sodass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch weitgehend unklar und nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen gegen die Frau, die mit über 2,2 gepusteten Promille unter deutlichem Alkoholeinfluss stand und deswegen eine Blutprobe abgeben musste.

Von dem Pfefferspray sollen auch Umstehende betroffen gewesen sein, die jedoch anschließend jedoch nicht mehr vor Ort waren. Demnach klagte mindestens ein noch unbekannter Mann im Nachgang über typische Symptome. Weitere Geschädigte beziehungsweise Zeugen des Vorfalls sind insofern aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden (069 8098-5100).

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