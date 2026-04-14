Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Panne vorgetäuscht, bedroht und Geld gefordert: Kripo sucht nach Zeugen; Geldbeutel und Handy aus Mittelkonsole gestohlen: Hinweise erbeten; Hausbewohner überraschte Einbrecher; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Panne vorgetäuscht, bedroht und Geld gefordert: Kripo sucht nach Zeugen! - Offenbach

(fg) Bereits vergangenen Dienstag (7. April) ereignete sich in der Ludwigstraße im Bereich der 30er-Hausnummern ein Raub, weshalb die Kripo nach wie vor nach Zeugen der Tat sucht. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr war der spätere Geschädigte mit seinem Wagen im Bereich der Ludwigstraße unterwegs, als er aufgrund der Verkehrsverhältnisse anhalten musste. Eine unbekannte Frau sprach den Autofahrer sodann über das offenstehende Fenster an und bat um Hilfe. Nachdem der zuvorkommende Auto-Lenker geparkt hatte, um sich einen angeblich defekten Reifen am Auto der Unbekannten anzuschauen, sei er unvermittelt von einem Mann unter Vorhalt eines Messers bedroht und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert worden. Mit der Beute machte sich das Duo anschließend davon.

Der Kripo liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täterin:

- 30 bis 35 Jahre alt, 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, schlanke Figur - dunkelrote, gefärbte sowie glatte Haare (bis zur Mitte des Rückens, dunkler Ansatz erkennbar) - trug eine schwarze Kapuzenjacke mit Reißverschluss

Täter:

- 30 bis 35 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, schlanke Figur, Vollbart, ungepflegte Erscheinung - Haare waren aufgrund der getragenen Kapuze (Kapuzenpullover) nicht erkennbar - trug ansonsten dunkle Kleidung und hatte eine Umhängetasche dabei

Hinweise zum Raub und den beiden Gesuchten bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

2. Geldbeutel und Handy aus Mittelkonsole gestohlen: Hinweise erbeten! - Mühlheim am Main

(me) Am frühen Dienstagmorgen verschaffte sich ein Dieb auf bislang noch unbekannte Art und Weise Zugang zu einem in der Birkenwaldstraße (40er-Hausnummern) abgestellten Wagen und entwendete mehrere Gegenstände. Etwa um 2.15 Uhr gelang es dem Unbekannten, die technischen und mechanischen Sicherungen des weißen Gefährts zu umgehen und das Elektroauto mit OF-Kennzeichenschildern zu öffnen. Danach durchstöberte der Gauner das Innere des ID.4 und fand neben einem Geldbeutel auch ein Smartphone auf. Mit der Beute im Wert von etwa 500 Euro verschwand der Langfinger hiernach wieder in der Dunkelheit. Zeugenhinweise werden über die 069 8098-1234 durch die Beamten der Kripo entgegengenommen.

3. Gaunerduo erbeutete Bargeld: Polizei sucht nach Zeugen - Neu-Isenburg

(me) Sie gaben sich als Mitarbeiter einer Versicherung aus, gelangten so in die Räumlichkeiten einer Seniorin und erbeuteten im Verlauf etwa 100 Euro Bargeld: So geschehen am Montagmittag im Eschenweg (40er-Hausnummern). Gegen 13.15 Uhr klingelte es an der Tür der Rentnerin. Vor ihr standen eine etwa 35 Jahre alte und circa 1,65 Meter große Frau, die schwarze Handschuhe trug und ein circa 30 Jahre alter und gleichgroßer Mann mit schwarzen Haaren und einer löchrigen Jeans. Nach einer offenbar vorgegaukelten Geschichte wurde das Duo in das Wohnhaus gelassen. Während die Frau die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte, entnahm ihr Komplize unbemerkt die Geldscheine aus der Handtasche der Isenburgerin. Mit ihrer Beute machten sie sich hiernach auf und davon. Die Polizei nahm unverzüglich die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte über die 069 8098-1234 an die Beamten in Offenbach.

4. Zeugensuche nach Einbruch in Selbstbedienungsladen - Dreieich

(me) Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt derzeit wegen eines Einbruchs in einen Selbstbedienungsladen vom vergangenen Wochenende. In der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Montag, 5 Uhr, verschaffte sich der unbekannte Langfinger durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten im Hainer Weg (10er-Hausnummern). Im Anschluss durchstöberte er den Innenraum des Ladens nach Wertgegenständen, wurde aber scheinbar nicht fündig. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise nehmen die Ermittler über die Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Handy bei Verkaufsgeschäft gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Rodgau

(me) Etwa 20 Jahre alt, bekleidet mit einer weißen Wintermütze und einem schwarzen Oberteil: So lautet die Beschreibung eines Mannes, der am Montagabend bei einem Treffen ein Mobiltelefon stahl. Gegen 19.40 Uhr trafen sich der Unbekannte und der Verkäufer des Handys im Krümmlingsweg (10er-Hausnummern). Im Zuge des Gesprächs setzte der Interessent das goldfarbene iPhone in seinen Werkszustand zurück und ergriff anschließend mit dem Smartphone die Flucht. Im Verlauf von dieser stieg der Gauner in einen hellblauen Skoda mit F-Kennzeichenschildern ein und fuhr in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 bei den Ermittlern aus Offenbach.

6. Hausbewohner überraschte Einbrecher - Rodgau

(cb) Ein zwischen 30 und 40 Jahre alter, 1,65 Metern bis 1,70 Meter großer Mann von kräftiger Statur versuchte am Sonntagabend, über die Terrassentür eines Hauses in der Wasserfallstraße (20er-Hausnummern) ins Innere zu gelangen. Gegen 22 Uhr versuchte der Mann mit blondem Bart und dunkler Jacke, die Terrassentür aufzuhebeln, wobei er einen Sachschaden von etwa 100 Euro anrichtete. Scheinbar riefen die dadurch verursachten Geräusche den Hausbesitzer auf den Plan. An der Terrassentür traf dieser auf den Einbrecher und überraschte den Langfinger. Dieser flüchtete zu Fuß in Richtung Paul-Gerhardt-Straße. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

7. Zehnjährige Radfahrerin stürzte und kam in Krankenhaus: Zeugensuche! - Rödermark

(fg) Eine zehnjährige Radfahrerin zog sich am Montag, gegen 16.20 Uhr, im Zuge eines Zusammenstoßes mit einem Chrysler Crossfire Verletzungen zu, weshalb sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Nach bisherigen Erkenntnissen habe das Kind auf dem Zweirad fahrend eine rotzeigende Ampel für Fußgänger im Bereich der Straßen "Ober-Rodener Straße" / "Am Mühlengrund" überquert. Hierbei sei sie zwischen zwei verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich stehenden Sprintern auf die Straße gefahren. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite befindlichen Chrysler. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich leicht am Arm. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

8. An Glied herumgespielt: Zügige Festnahme und Einleitung von Ermittlungen - Seligenstadt

(fg) Er habe auf einer Parkbank sitzend am Mainufer nahe der Straße "Am Steinheimer Turm" in seiner Hose an seinem Glied herumgespielt, weshalb auf den Festgenommenen nun strafrechtliche Konsequenzen zukommen. Eine 18-Jährige meldete sich am Montag, kurz vor 18 Uhr, telefonisch bei der Polizei und teilte den Sachverhalt sowie eine detaillierte Personenbeschreibung des zunächst unbekannten Mannes mit. Der Verdächtige sei etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und habe eine Halbglatze. Außerdem trage er eine schwarze Lederjacke und eine blaue Hose mit einem Fleck am rechten hinteren Bein. Er soll die Freundinnen der Mitteilerin angeschaut haben, während er offensichtlich an seinem Geschlechtsteil herumgespielt habe. Eine herbeigeeilte Streife machte den Verdächtigen zeitnah ausfindig, nahm in vorläufig fest und brachte ihn vorübergehend zur Polizeistation. Weitere Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 14.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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