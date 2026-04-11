Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Ueckermünde (LK V-G)

Ueckermünde (ots)

Am Morgen des 11.04.2026 gegen 03:45 Uhr befand sich ein Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Ueckermünde in der Oststraße und stellte hierbei insgesamt fünf beschädigte Wahlplakate von verschiedenen Kandidaten für die kommende Bürgermeisterwahl fest. Nach derzeitigen Kenntnisstand beschädigten bis dato unbekannte Täter die Plakate (50cm x 70cm) in der Zeit von 00:45 Uhr bis zur Feststellzeit, indem diese von den Laternenmasten abgerissen wurden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf ca. 250 Euro geschätzt. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer im genannten Tatzeitraum im Bereich des Oststraße relevante Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 820 , über die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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