Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am Nachmittag des 10.04.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es im Neubrandenburger Reitbahnviertel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 22 -jährige deutsche Staatsangehörige mit zwei bis dato unbekannten männlichen Personen in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf sollen die zwei unbekannten Tatverdächtigen gemeinschaftlich auf den Geschädigten körperlich eingewirkt haben. Auch soll es zum Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes gekommen sein. Nach der Auseinandersetzung entfernten sich die unbekannten Tatverdächtigen, welche dunkel gekleidet waren, in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in das Klinikum verbracht. Eine Nachbereichsfahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen verlief zunächst erfolglos. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei Neubrandenburg um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, welche die Tat im Bereich Hufeisenstraße/Reitbahnweg beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeteten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 / 5582- 5224 oder der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell