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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeug überschlägt sich zwei Mal, Insassen leicht verletzt ins Krankenhaus

Karlsburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag (09. April 2026) kam es um 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 109.

Der 70-jährige deutsche Fahrer eines VW Transporters und der 57-jährige deutsche Fahrer eines Citroen befuhren in genannter Reihenfolge die Bundesstraße 109 in Richtung Anklam. Etwa einen Kilometer hinter der Ortschaft Karlsburg beabsichtigte der VW-Fahrer offenbar nach links in einen Waldweg abzubiegen und verlangsamte aus diesem Grund seine Geschwindigkeit. Der Citroen-Fahrer wollte augenscheinlich an dem langsam fahrenden Volkswagen vorbeifahren. Als beide Fahrzeuge fast auf gleicher Höhe waren, lenkte der VW-Fahrer nach links und kollidierte mit dem überholenden PKW. Der Citroen brach nach rechts aus und kam mit der rechten Fahrzeugseite nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überfuhr der Citroen einen Leitpfosten und überschlug sich zwei Mal auf der Bundesstraße 109.

Der Citroen drehte sich um etwa 160 Grad und kam auf der linken Straßenseite auf den Rädern stehend zum Stillstand. Alle vier Insassen des Citroen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Die Bundesstraße 109 war für eine Stunde voll und für eine weitere Stunde halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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