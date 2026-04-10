Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand mehrerer Nebengebäude in Sanz

Sanz (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Donnerstag (09. April 2026) gegen 10:30 Uhr zu einem Brand eines Holzschuppens nach Sanz gerufen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Zu diesem Zeitpunkt standen zwei Holzschuppen, die zur Lagerung von Brennholz genutzt wurden, in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen alten, nicht mehr genutzten Hühnerstall über. In diesem befanden sich keine Tiere.

Personen wurden nicht verletzt. Der Brand konnte durch mehrere umliegende Feuerwehren gelöscht werden. Aus Sicherheitsgründen wurde eine angrenzende Doppelhaushälfte vorübergehend evakuiert. Im weiteren Brandverlauf wurde zudem eine Gartenhecke beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

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