Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Teile von Audis gestohlen

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht von gestern auf heute sind Diebe bei einem Autohaus in der Kruseshofer Straße in Neubrandenburgs Oststadt aktiv gewesen. Nach aktuellem Stand haben sie an vier Audis (Q7 und Q8) die Scheinwerfer entfernt. Die Polizei ist zur Spurensicherung vor Ort. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern hat bzw. wem in nächster Zeit solche Scheinwerfer angeboten werden, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

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