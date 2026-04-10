PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Teile von Audis gestohlen

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht von gestern auf heute sind Diebe bei einem Autohaus in der Kruseshofer Straße in Neubrandenburgs Oststadt aktiv gewesen. Nach aktuellem Stand haben sie an vier Audis (Q7 und Q8) die Scheinwerfer entfernt. Die Polizei ist zur Spurensicherung vor Ort. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern hat bzw. wem in nächster Zeit solche Scheinwerfer angeboten werden, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 08:55

    POL-NB: Feuer in Lagerhalle in Steinhagen

    Steinhagen (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag (10. April 2026) wurde die Polizei gegen 02:00 Uhr zu einem Brand nach Steinhagen gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte ein LKW der Marke Mercedes in einer Lagerhalle. Durch das eigenständige Löschen der Anwohner konnte ein Übergreifen auf eine LKW-Zugmaschine, sowie Gebäudebestandteile und weitere Kraftfahrzeuge verhindert werden. Die Feuerwehr war ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 08:54

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der Insel Rügen bei Poseritz

    Poseritz (ots) - Am gestrigen Donnerstag (09. April 2026) kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 29 bei Poseritz. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 38-jährige Fahrer eines PKW Peugeot von der Insel Rügen die Kreisstraße 13 aus Neparmitz kommend in Richtung Poseritz. An der abknickenden Vorfahrtsstraße zur Landesstraße 29 missachtete der 38-Jährige offenbar den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren