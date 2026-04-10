Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Feuer in Lagerhalle in Steinhagen

Steinhagen (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (10. April 2026) wurde die Polizei gegen 02:00 Uhr zu einem Brand nach Steinhagen gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte ein LKW der Marke Mercedes in einer Lagerhalle. Durch das eigenständige Löschen der Anwohner konnte ein Übergreifen auf eine LKW-Zugmaschine, sowie Gebäudebestandteile und weitere Kraftfahrzeuge verhindert werden. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und übernahm die restlichen Löscharbeiten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

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