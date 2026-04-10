Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Verkehrsunfall auf der Insel Rügen bei Poseritz
Poseritz (ots)
Am gestrigen Donnerstag (09. April 2026) kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 29 bei Poseritz.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 38-jährige Fahrer eines PKW Peugeot von der Insel Rügen die Kreisstraße 13 aus Neparmitz kommend in Richtung Poseritz. An der abknickenden Vorfahrtsstraße zur Landesstraße 29 missachtete der 38-Jährige offenbar den vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Fahrer eines Opel aus Dresden und schnitt die Kurve. Es kam zur Kollision.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die 69-jährige Mitfahrerin und der 44-jährige Mitfahrer des Opel wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.
Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.
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