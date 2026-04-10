PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der Insel Rügen bei Poseritz

Poseritz (ots)

Am gestrigen Donnerstag (09. April 2026) kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 29 bei Poseritz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 38-jährige Fahrer eines PKW Peugeot von der Insel Rügen die Kreisstraße 13 aus Neparmitz kommend in Richtung Poseritz. An der abknickenden Vorfahrtsstraße zur Landesstraße 29 missachtete der 38-Jährige offenbar den vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Fahrer eines Opel aus Dresden und schnitt die Kurve. Es kam zur Kollision.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die 69-jährige Mitfahrerin und der 44-jährige Mitfahrer des Opel wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 08:07

    POL-NB: Mann nachmittags mit 2,27 Promille am Steuer erwischt

    Trollenhagen/Buchhof (ots) - Am Donnerstagnachmittag hat ein Zeuge die Polizei über einen Autofahrer informiert, der bei Trollenhagen womöglich betrunken Auto fährt. Dem Zeugen waren unter anderem Schlangenlinien-Fahrten aufgefallen. Die Polizei hat das Gebiet abgesucht und stellte das Auto gegen 16:00 Uhr in Buchhof fest. Der Mann am Steuer - ein 63-jähriger Deutscher - pustete zunächst 2,27 Promille bevor es dann ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 07:40

    POL-NB: Polizei codiert wieder Räder im Landkreis

    Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots) - Die neuen Termine zum Codieren von Rädern durch die Polizei im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stehen fest: - Donnerstag, 16.04.2026, 10:00 - 15:00 Uhr Neubrandenburg, Lindetal-Center, Juri-Gagarin-Ring 1, Gemeinschaftsraum - Donnerstag, 28.05.2026, 10:00 - 15:00 Uhr Friedland, Markt - Donnerstag, 18.06.2026, 10:00 - 15:00 Uhr Demmin, Marktplatz - Dienstag, 14.07.2026, ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 07:26

    POL-NB: Raubüberfall in Wettbüro - Täter derzeit im Gewahrsam

    Neubrandenburg (ots) - Am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr ist über den Notruf ein Raub in einem Wettbüro im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg gemeldet worden. Der verhüllte Täter soll Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Mit mehreren tausend Euro, die er erpresst hat, floh der Täter schließlich. Durch eine gute Personenbeschreibung und Ermittlungen der Polizei vor Ort erhärtete sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren