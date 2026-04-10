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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Fahrradunfall auf der Bundesstraße 104

Plöwen (ots)

Am Donnerstag (10. April 2026) wurde die Polizei gegen 10:15 Uhr zur Bundesstraße 104 kurz vor die Abfahrt nach Plöwen gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stürzte eine 19-jährige polnische Fahrradfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms das Risiko schwerer Kopfverletzungen bei Stürzen erheblich verringern kann. Radfahrenden wird daher empfohlen, insbesondere bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr einen passenden und korrekt sitzenden Schutzhelm zu tragen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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