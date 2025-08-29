PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 29.08.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

1. Braunlage. Am 29.08.2025, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem silberfarbenem Pkw Ford mit Kennzeichen aus Hamburg die Elbingeröder Straße in Braunlage in Richtung Elend. Hier kam ihm ein grüngrauer Pkw, vermutlich ein Skoda Fabia, entgegen. Die Fahrzeugführerin dieses Pkw war in einer Rechtskurve auf der Gefällstrecke in den Gegenverkehr geraten und stieß mit ihrem Außenspiegel gegen den Außenspiegel des Hamburgers. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Spiegel von dem Geschädigten Pkw Ford entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Wer Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

   i. A. Pauls, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
