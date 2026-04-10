PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall auf der A20 - vier Personen verletzt

BAB 20 (ots)

Am heutigen Tag gegen 11:50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Grimmen-West und Tribsees in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen verunfallte auf Höhe des Parkplatzes Trebeltal ein Pkw mit Wohnanhänger. Vier Personen wurden dabei verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 13:10

    POL-NB: Unfall beschäftigt Landes- und Bundespolizei länger als gedacht

    Podewall/Pomellen (ots) - Heute Morgen gegen 07:25 Uhr hat es auf der Strecke zwischen Neubrandenburg und Altentreptow auf Höhe Podewall einen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gegeben. Beamte der Bundespolizeiinspektion Stralsund haben den Unfall live von der anderen Straßenseite aus mitbekommen und direkt bis zum Eintreffen der Landespolizei mit den ersten ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:58

    POL-NB: Fahrzeug überschlägt sich zwei Mal, Insassen leicht verletzt ins Krankenhaus

    Karlsburg (ots) - Am gestrigen Donnerstag (09. April 2026) kam es um 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 109. Der 70-jährige deutsche Fahrer eines VW Transporters und der 57-jährige deutsche Fahrer eines Citroen befuhren in genannter Reihenfolge die Bundesstraße 109 in Richtung Anklam. Etwa einen Kilometer hinter der Ortschaft Karlsburg ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:16

    POL-NB: Brand mehrerer Nebengebäude in Sanz

    Sanz (ots) - Die Polizei wurde am gestrigen Donnerstag (09. April 2026) gegen 10:30 Uhr zu einem Brand eines Holzschuppens nach Sanz gerufen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus zunächst nicht ausgeschlossen werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Zu diesem Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren