Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall auf der A20 - vier Personen verletzt

BAB 20 (ots)

Am heutigen Tag gegen 11:50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Grimmen-West und Tribsees in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen verunfallte auf Höhe des Parkplatzes Trebeltal ein Pkw mit Wohnanhänger. Vier Personen wurden dabei verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

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