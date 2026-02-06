Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Rosenheimer ZOLL: Zahlreiche Drogenaufgriffe

Kontrollen von Einreisenden zu Rosenheimer Festival

Rosenheim, Traunstein (ots)

Eine Vielzahl von Drogen fand der ZOLL vergangenes Wochenende bei der Kontrolle der aus Österreich für ein Techno-Festival mit dem Zug und PKW angereisten Besucher in Rosenheim. Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes stellten die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Rosenheim fest, dass insgesamt zehn der kontrollierten Festivalbesucher verschiedenste Arten verbotener Substanzen und Betäubungsmittel mit sich geführt hatten. In der Summe handelte es sich um 5,8 Gramm Kokain, 4,2 Gramm Ecstasy, 8,5 Gramm Amphetamin, 8,1 Gramm Ketamin, 3,0 Gramm Magic Mushrooms, 0,1 Gramm Haschisch sowie einen Joint. Der ZOLL leitete noch vor Ort sechs Strafverfahren ein. In vier Fällen übergab der ZOLL die weitere Bearbeitung zuständigkeitshalber an die Polizei. "Die Feststellungen von vergangenem Wochenende bekräftigen uns, unseren Fokus nicht nur auf Grenzen, Flughäfen oder Verkehrsknotenpunkte zu richten - der von uns zu überwachende grenzüberschreitende Warenverkehr erstreckt sich auch in das Binnenland.", so Marion Dirscherl, Pressesprecherin des Hauptzollamts Rosenheim.

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell