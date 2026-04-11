Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Jugendliche nach Sachbeschädigungen an Bushaltestelle in Klatzow bei Altentreptow gestellt

Altentreptow (ots)

Am 11.04.2026 gegen 01:00 Uhr teilt ein Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass mehrere Jugendliche durch die Ortlage Klatzow laufen und hier randalieren. Durch die eingesetzten Funkwagenbesatzungen der Polizeihauptreviere Neubrandenburg und Demmin konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung insgesamt zwei deutsche Jugendlich im Alter von jeweils 16 Jahren angetroffen werden. Im Zuge der Sachverhaltsabarbeitung konnten Beschädigungen an einer Bushaltestelle festgestellt werden. Hier wurden die angebrachten Werbeschilder beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die tatverdächtigen Jugendlichen wurden nach der Identitätsfeststellung an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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